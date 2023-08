Oranžni alarm, huda vročina še ne bo popustila, padli jutranji vročinski rekordi

Jutranja povečana oblačnost počasi izginja, bila je posledica manjšega nevihtnega sistema, ki je zjutraj potoval prek Madžarske ter vmes oslabel in razpadel. Nov pas močnih neviht znova potuje prek Nemčije, vpliva na naše kraje pa ne bo imel.

Oranžni alarm za toplotno obremenitev

Za večino Slovenije je Arso izdal oranžni alarm za veliko toplotno obremenitev. Rumeno opozorilo velja le za severozahod Slovenije, kjer rumen alarm gori še za možne hude krajevne nalive, veter in udare strel.

Zaradi nekoliko nenavadno visokih temperatur za konec avgusta pa za večji del Slovenije, predvsem po nižinah, velja večja toplotna obremenitev, saj se bodo najvišje dnevne temperature gibale med 32 in 34 stopinjami Celzija, na Goriškem ter Dolenjskem tudi do 36.

Jutri bo večinoma jasno, v hribovitih krajih severozahodno od nas bodo plohe in nevihte. Še bolj vroče bo, saj napovedujejo temperature ponekod tudi do 37° C.

Oranžno opozorilo velja tudi za soboto in nedeljo. FOTO: Arso

Rekordno visoke jutranje temperature

Po ponekod tropski noči, saj temperature ponoči niso padle pod 20 stopinj Celzija, kar je za vročinske valove pogosto, je bilo današnje jutro izjemno toplo. Današnje najnižje temperature s prejšnjim rekordom zadnje tretjine avgusta (homogenizirani & dopolnjeni časovni nizi 1950–2023) si lahko ogledate na Arsovi tabeli:

V nedeljo sprememba

V nedeljo bo še sončno in vroče, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Proti večeru v severozahodni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta.

V ponedeljek bo vročina dokončno popustila, saj bo pretežno oblačno. Padavine, sprva tudi nevihte, bodo od zahoda prešle vso Slovenijo. V ponedeljek je napovedanih le še 23, v torek pa le 20 °C.