Po spletu kroži objava osebe, ki so jo na operacijo nosu (rinoseptoplastika) naročili čez neverjetnih 10 let (5. maja 2031!). Dokument je bil izpisan 23. junija letos. To je razvidno iz objave (prilagamo na dnu članka), poseg pa naj bi opravili na otorinolaringološki kliniki UKC Ljubljana. Ljudje se pod objavo zgražajo in ne vedo več, zakaj sploh še imamo javno zdravstvo.Znani odvetnikje denimo zapisal: »Dokler se ljudje ne bodo zavedli, da živijo v ugrabljeni državi, v kateri imajo manj pravic kot živina (se opravičujem živini, ne mislim nič slabega). Da ne bom označen še za 'neo/antiživinista', ampak še krava pride prej do potrebne zdravstvene oskrbe kot človek v tej državi.«Na službo za odnose z javnostjo UKC Ljubljana smo naslovili vprašanji, ali gre za pristen dokument in kaj je razlog za tako dolgo čakalno dobo. Ko odgovore prejmemo, jih bomo objavili.Preden se prijavite na poseg (ali kakšno drugo storitev) v kakšni zdravstveni ustanovi, svetujemo, da čakalne dobe najprej preverite na spletni strani cakalnedobe.ezdrav.si . Če so čakalne dobe predolge ali nerazumno dolge (kdaj so predolge, opredeljujejo predpisi s področja pacientovih pravic) in si želite poseg prej, je naslednji korak verjetno tujina. Pri tem svetujemo previdnost, saj ni nujno, da vam bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZSSS) pokril izdatke. Več o tem na spletni strani Nacionalne kontaktne točke za čezmejno zdravstveno varstvo