Nemčija je končala šestmesečni eksperiment s štiridnevnim delovnim tednom, v katerem je sodelovalo 45 podjetij. Rezultati so pokazali tako pozitivne učinke, da se je večina podjetij odločila nadaljevati to prakso. Po nastopu aktualne vlade je tudi pri nas oživela ideja o uzakonitvi možnosti 30-urnega delovnega tedna. A kot je kmalu uvidel minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, bo realizacija velik zalogaj. Gospodarstvo namreč meni, da bi tudi prostovoljno skrajšani delovnik povečal kadrovske težave in ogrozil več panog, zagovorniki pa, da se podjetjem vendarl...