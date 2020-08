Se boste cepili: za Hrvate 1,5 milijona doz, kaj pa za Slovence?

Številna farmacevtska podjetja po svetu hitijo z odkrivanjem in preizkušanjem cepiv proti virusu sars-cov-2, ki je po svetu okužil že skorja 18 milijonov ljudi in zahteval okoli 690 tisoč življenj. Lov za učinkovitim cepivom se v primerjavi s siceršnjimi podobnimi postopki odkrivanj novih cepiv odvija s svetlobno hitrostjo, ob tem pa se pojavljajo tudi dvomi, ali bo cepivo res ne le učinkovito ampak tudi, ali bo varno.



Ker je novi koronavirus močno ohromil življenje po svetu, je pritisk držav, ki se hočejo čim prej potresti krča svojih gospodarstev, seveda velik. Podobno kot pri zaščitni opremi se države borijo tudi za dostop do cepiva, številne so že rezervirale doze cepiv, čeprav so ti še v fazi razvoja.



V Rusiji od oktobra načrtujejo množično cepljenje, potem ko naj bi za zdaj neznano cepivo končalo klinične preizkuse. Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je pred dnevi sporočil, da je podpisal dogovor o rezervaciji 1,5 milijona doz cepiva na evropskem nivoju. »Obstaja nekaj velikih iniciativ, sedaj sta dve največji, ena izmed njih je na evropskem nivoju, ko z različnimi proizvajalci cepiva, ki so doslej prišli najdlje pri njegovem testiranju, podpisuje predpogodbe,« je pojasnil Beroš in dodal, da »denar ni težava, ko se pojavi novo cepivo, ki je relevantno, do tedaj pa imamo veliko časa in testiranj.« Treba bo sporočiti količino Kaj pa Slovenija? »Evropska komisija se v imenu vseh držav članic EU pogaja s proizvajalci obetavnih cepiv glede cen, količin in časovnih okvirov zagotavljanja teh cepiv na EU trgu. Za potrebe navedenih pogajanj mora vsaka država članica sporočiti Evropski komisiji okvirne količine cepiv, ki jih namerava zagotoviti svojim prebivalcem. Trenutno poteka, tako kot v vseh ostalih EU državah, priprava ocene koliko cepiva bi posamezna država potrebovala,« so nam odgovorili na ministrstvu za zdravje, ki interes za cepljenje preverja med zaposlenimi v socialnovarstvenih zavodovih.



Trenutno je v postopkih kliničnih preskušanj več obetavnih cepiv. Kateri od proizvajalcev bodo izpolnil pogoje glede varnosti, učinkovitosti in kvalitete, da bo smeli oskrbovati trg EU s svojim cepivom, se še ne ve, so dodali na ministrstvu. Minister ni naklonjen obveznemu cepljenju Prav tako še vedno ni jasno, ali bo cepljenje proti novemu koronavirusu obvezno. Pred časom je minister za zdravje Tomaž Gantar dejal, da je »cepivo precej blizu, pričakuje se ga, a so potrebne še vse preveritve in testiranja. Pri vsakem cepivu veljajo določene nevarnosti. Nisem pristaš tega, da bi bilo cepivo obvezno«. Dodal je, da v Sloveniji vsako leto umrejo ljudje zaradi gripe, pa se veliko ljudi ne cepi.