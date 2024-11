SDS zaradi »neprimernega vedenja« in domnevnih kršitev zahteva razrešitev šefice DZ

Poslanska skupina SDS bo v prihodnjih dneh vložila zahtevo za razrešitev predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, so sporočili iz poslanske skupine največje opozicijske stranke. Očitajo ji ponavljajoče se kršenje poslovnika DZ, ustave, zakonov in neprimerno vedenje. Več pojasnil o predlogu bodo v SDS predvidoma podali v četrtek.

Predsednica DZ in poslanci SDS so sicer na okopih že ves aktualni sklic DZ, med njimi se je že večkrat zaiskrilo.

Očitane kršitve

V SDS pa so v današnji napovedi zahteve za razrešitev izpostavili postopanje Klakočar Zupančičeve ob predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki so ga predlagali sami. Kolegij predsednice DZ je namreč na torkovi seji glasovanje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma uvrstil na četrtkovo izredno sejo DZ, čemur pa predlagatelji nasprotujejo.

V dopisu predsednici DZ – sej kolegija se namreč v SDS ne udeležujejo več – so pozvali k umiku, ker gre po njihovem mnenju za kršitev 184. člena poslovnika, ki določa, da se predlog uvrsti na dnevni red prve naslednje seje DZ, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. Ta rok se po njihovem mnenju še ni iztekel, pač pa bi morali o pobudi odločati šele po 30 dneh po vložitvi.

Enako kršitev so predsednici DZ očitali tudi maja ob predlogu za posvetovalni referendum o priznanju Palestine.

Predsednica DZ je sicer na tnalu opozicijskih poslancev že dobri dve leti od nastopa funkcije na čelu DZ. V opoziciji so ji večkrat očitali nedostojno vedenje, kršenje poslovnika DZ, ustave in zakonodaje, diskriminatoren in žaljiv odnos do opozicijskih poslancev in omejevanje njihovega dela. Iz SDS so oktobra sporočili, da na sejah kolegija predsednice DZ ne bodo več sodelovali, in že tedaj zažugali z možnostjo zahteve za njeno razrešitev. Še prej se je NSi s pismom o »eroziji parlamentarne demokracije v Sloveniji« obrnila tudi na Evropski parlament.

Policiji naznanili sum kršitve kaznivega dejanja

V SDS in NSi so tako jeseni policiji in Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani naznanili tudi sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela v službi zoper predsednico DZ. Kamen spotike je bila med drugim zahteva za ustanovitev preiskovalne komisije, ki bi pod drobnogled vzela delovanje podjetij v slovenski energetiki. Zahteve Klakočar Zupančičeva tedaj ni uvrstila na dnevni red seje DZ, saj je bila ta po njenih navedbah obremenjena z več nepravilnostmi, najhujša pa je po njenih besedah bila, da se je vsebina delno prekrivala z že ustanovljeno parlamentarno preiskavo.

Klakočar Zupančičeva je doslej vse očitke in kritike o svojem delu uspešno odbijala, četudi je katera od njenih potez v neformalnih pogovorih privzdignila obrvi tudi v koalicijskih vrstah.

Predlog za razrešitev predsednika DZ lahko sicer vloži najmanj deset poslancev, za razrešitev predsednika DZ pa je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov.

Če predsedniku DZ preneha funkcija, ga po poslovniku DZ nadomešča najstarejši podpredsednik.