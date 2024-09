SDS uresničila napovedi: ovadili so Klakočar Zupančič

Opozicijski stranki SDS in NSi sta, kot kaže, uresničili napovedi in ovadili predsednico državnega zbora. Poslanec SDS Danijel Krivec in poslanec NSi Jernej Vrtovec sta na novinarski konferenci dejala, da so se za ta korak odločili, ker menijo, da so izčrpali vse možnosti v državnem zboru, da bi vzpostavili normalno diskusijo in ker menijo, da je državni zbor dobesedno ugrabljen.

»V dosedanjem delu smo večkrat opozarjali na določene kršitve poslovnika in tudi drugih pravil v državnem zboru, kar je predsednica zavračala z utemeljitvijo, da ona kot pravnica in bivša sodnica najbolje ve. Ker smo izčrpali vsa sredstva v DZ smo se odločili za to možnost,« je dejal poslanec SDS Danijel Krivec in dodal, da je bil ta instrument uporabljen tudi proti nekdanjemu predsedniku državnega zbora Milana Brgleza.

Krivec pravi, da ugotavljajo, da možnosti normalne diskusije in pogovora praktično niso več možne in menimo, da je to za demokracijo nujno in potrebno, ker sicer lahko pride do anomalij.

Poslanec NSi Jernej Vrtovec pa je dodal, da smo že leto in tri mesece priča temu, kako je državni zbor ugrabljen. »Spremljamo, kako predsednica DZ krši poslovnik, zakonodajo in ustavo. Sodu je dno izbilo to, da ni spoštovala volje za sklic izredne seje, ki jo je podpisalo 23 poslancev. Te podlage, da ne bo spoštoval te volje, nima nihče. Državni zbor je dobesedno ugrabljen.«

Dejal je še, da najmanj kar lahko naredijo je, da na pomoč pokličejo druge organe. »Če kdo misli, da je nad zakonom, potem ni primeren za tak položaj.« Razlog, zakaj kršijo zakonodajo in ne spoštujejo volje volivcev, pa vidi v strahu.

Zavrnila sklic seje

Zakaj ovadba? Opozicijski SDS in NSi sta sredi julija vložili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave nove parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja zaradi ogrožanja energetske neodvisnosti Slovenije.

V SDS so konec minulega meseca zahtevali še sklic izredne seje DZ s to točko dnevnega reda. Slednjo je predsednica DZ Klakočar Zupančičeva zavrnila. Pri tem se je sklicevala na mnenje zakonodajno-pravne službe DZ in vztrajala, da ima zahteva za odreditev preiskave takšne nepravilnosti, da jih je nujno odpraviti.

Zakonodajno-pravno služba je namreč med drugim opozorila, da se zahteva za novo parlamentarno preiskavo delno prekriva z že ustanovljeno in delujočo preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju domnevnih zlorab pri poslovanju družb Gen-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda.

S svojo odločitvijo je predsednica DZ pri opoziciji naletela na burne odzive, med drugim so ji očitali onemogočenje dela opozicije ter kršenje poslovnika DZ in ustave, ki določata, da mora predsednik DZ sklicati izredno sejo, če to zahteva najmanj četrtina poslancev ali predsednik republike.