SDS, SMC in SNS vložile predlog za izvedbo posvetovalnega referenduma za ustanovitev občine Golnik

Poslanske skupine SDS, SMC in SNS so danes ob podpori poslancev italijanske in madžarske narodnosti v DZ vložile predlog za izvedbo posvetovalnega referenduma za ustanovitev nove občine Golnik. Območji nove občine in Mestne občine Kranj se namreč razlikujeta po potrebah in interesih, zato so težnje lokalne skupnosti realne, so sporočili iz v SMC.



Po njihovem mnenju je prav, da se »državljanke in državljani o tem, kje želijo živeti jutri in kje bodo živeli njihovi potomci, odločijo sami«. Dodajajo, da je posvetovalni referendum najbolj demokratičen način za takšno odločitev.



Čeprav v SMC zagovarjajo »povezovanje in sodelovanje, ne pa drobljenje javne uprave«, so po dodatno predstavljenih dejstvih o delovanju večjih mestnih občin prepričani, da so težnje lokalne skupnosti »upravičene in realne«. Poleg tega dodajajo, da so izpolnjeni tudi formalni in vsebinski pogoji za vložitev pobude o posvetovalnem referendumu.



»Ne smemo pozabiti, da je odnos večjih občin nemalokrat do svojih obrobnih podeželskih vasi in naselij mačehovski. Običajno za njihove potrebe zmanjka denarja in ostaja pri večnih obljubah,« so zapisali.



Območje nove občine se po njihovem mnenju namreč po »potrebah in interesih prebivalcev razlikuje od potreb in interesov prebivalcev mesta Kranj«, ob čemer dodajajo, da bi se ob pravem vodenju nova občina lahko bolje razvijala, kot če bi ostala del mestne občine.



»V tem primeru gre za ruralno - podeželsko območje, na katerem se javne skupne potrebe in interesi prebivalstva povsem ločijo od interesov in potreb prebivalcev v urbanih naseljih,« so zapisali in dodali, da ima nova občina vso potrebno infrastrukturo za samostojno delovanje.



Nova občina bi po trenutnih podatkih imela okoli 10.200 prebivalcev, s čimer bi se uvrstila na okoli 60. mesto izmed 213 občin. Poleg tega zatrjujejo, da izločitev nove občine Kranju ne bi spremenila statusa mestne občine, saj bi še vedno izpolnjevala vse pogoje. Prav tako bi ostala upravno, gospodarsko in kulturno središče Gorenjske.

