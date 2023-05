Sašo Hribar pripravlja tožbe: med drugim bo tožil Lojzeta Peterleta

Izjava radijskega voditelja Saša Hribarja v oddaji Radio Ga Ga o tem, kaj je počel v času osamosvojitvene vojne in kakšno je njegovo mnenje o vsem tem, je dvignila veliko prahu. Sprva ga je dezerterstva obtožil predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) Lojze Peterle, nato pa še vodja pravne službe na Radioteleviziji Slovenija Drago Zadergal.

Zadergal je po pisanju medijev na čelo pravne službe RTV Slovenija prišel kmalu za tem, ko se je moral skupaj z Janezom Janšo posloviti iz njegovega kabineta predsednika vlade, prav tako je bil vrsto let član te stranke v mestnem odboru Ljubljana, od leta 2008 je bil zaposlen v poslanski skupini SDS.

»Sašo Hribar je bil dezerter ne glede na to, kako ga poskuša Lesjak pokriti. Zato pa sramoti osamosvojitveno vojno, njene žrtve in akterje, da bi sam pri sebi prebolel in predelal svojo strahopetnost. Lahko pa, da je dezertiral, ker je videl, da je rdeča zvezda na drugi strani,« je na družbenem omrežju Twitter zapisal Zadergal.

Hribar je za Večer povedal, da ne bo tožil zgolj Lojzeta Peterleta, temveč tudi Draga Zadergala. »Ob enih ponoči je nekdo pred mojo hišo zavpil 'dezerter' in se skril. Toliko sramote še nisem doživel. Ti, ki so to napihnili, bodo mastno plačali,« je za medij napovedal Hribar in dodal, da razmišlja o tem, da bi združil okoli sebe vse tiste ljudi s plebiscita, ki so glasovali za odcepitev Slovenije od Jugoslavije.

Lojze Peterle je za Novo24TV povedal, da je Hribar v času osamosvojitvene vojne dezertiral iz enote teritorialne obrambe in da so ga čez nekaj časa našli doma ter ga pripeljali nazaj.

Sašo Hribar je za MMC obtožbo odločno zavrnil, prav tako je zadevo zanikal Janez Lesjak, ki je bil tedaj kot poveljnik teritorialne obrambe ljubljanske pokrajine nadrejeni Hribarju, članu čete TO Ivančna Gorica. "Več kot 30 let po osamosvojitvi je postavljati trditve brez realne ocene, kaj je kdo bil, kje je bil in kaj je počel, od Peterleta skrajno neodgovorno. Izpade kot navadno obrekovanje z namenom žaljenja in osebne diskreditacije. Sašo Hribar iz enote teritorialne obrambe ni dezertiral, to je huda žalitev," je sporočil.