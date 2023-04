»Gre za največji škandal na RTV Slovenija«, Sašo Hribar odgovarja: »Opravičil se ne bom«

Programski svetnik Sašo Hribar, zaposlen na Radiu Slovenija, je v oddaji Radio Ga Ga,nedavno povedal:

»Govorim kot Sašo Hribar, ne kot radio Gaga. Na živce mi gre muzej slovenske osamosvojitve in njegovi prdci. Tisti, ki so razdvajali slovenski narod, tisti, ki so srali v Cankarjevem domu, govorijo o nekem muzeju, s katerim bi se oni morali slikati in imeti svoje spomenike. Trditev; osamosvojitvene vojne nikoli ni bilo. Bila je agresija na Slovenijo, ampak zgodovinske danosti so bile take, da je bilo vsakomur jasno, da se vojna v Sloveniji ne more razplamteti, ker je armada komaj čakala, da gre 100 kilometrov nižje. Kar je bilo v Sloveniji, je bila telepatska državljanska vojna. Takrat se je slišalo, da so na eni strani domoljubi in na drugi strani domojebi. Ampak ti hujskači iz Cankarjevega doma še niso imeli takrat dovolj moči, da bi okužili vse nas, ki smo bili pod orožjem, da bi se začela krvava bratomorna državljanska vojna. Ni bilo osamosvojitvene vojne, nikoli! Prdci iz Cankarjevega doma si postavljajo spomenik sovraštva in govorijo, da gre za spomenik osamosvojitve.«

Gre za eklatantno zanikanje osamosvojitvene vojne

Na ta Hribarjev nastop so se z ogorčenjem odzvali v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO). »Tudi če bi bilo izrečeno v kontekstu satire, bi po našem mnenju šlo za nesprejemljivo retoriko, glede na dejstvo, da je bilo posebej poudarjeno, da gre za mnenje Saša Hribarja in je bila postavljena ločnica do ostalega dela oddaje, je zadeva nezaslišana. Gre namreč za nedopustno zlorabo javnega radijskega medija, kar je še samo po sebi razlog za ukrepanje. Glede izrečene vsebine pa poudarjamo, da gre za eklatantno zanikanje osamosvojitvene vojne oziroma slovenske osamosvojitve kot vrednostnem središču Slovencev. Ta je na podlagi plebiscitarne volje, kljub političnim delitvam, prvič v zgodovini povezala slovenski narod v samostojni in demokratični državi ter pomeni uresničitev njegovega največjega političnega cilja,« so zapisali.

Največji škandal na RTV Slovenija?

»Osamosvojitvena vloga in napori tistih, ki so na prvih demokratičnih volitvah dobili naloge in mandat slovenskih volivcev je zgodovinska danost. Hribar jih v svojem komentarju degradira na vulgarizem brez primerjave. Dodatno jim pripiše hujskaštvo, ki k sreči ni bilo dovolj opogumljeno, da bi ljudi okužili z državljansko vojno. Samo Hribarjevo zanikanje osamosvojitvene vojne pa je doslej še ne slišan primer v slovenskem javnem prostoru. Gre za posmeh tistim, ki so za domovino dali svoja življenja, izgubili svojce, trpeli, doživeli škodo ali bili kakorkoli prizadeti. Gre za sramotenje tistih, ki so s čistimi nameni šli branit domovino. Nenazadnje gre tudi za zanikanje zgodovine. Prav slovenska osamosvojitev in pribojevan demokratični sistem Sašu Hribarju omogočata, da lahko v skladu s priznano svobodo govora izraža svoja stališča. Problem pa je, ker je za to zlorabil programski čas javnega radia, zato v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve zahtevamo javno opravičilo na istem mediju, proti avtorju in urednikom pa ustrezne ukrepe. Gre namreč za doslej največji škandal na RTV Slovenija. Preveč je bilo žrtev in trpljenja, da bi mirno opazovali laži na javnem mediju,« so svoj odziv zaključili.

Hribarjev odziv: opravičil se ne bo

»Z vsem srcem, z vso častjo sem se boril za odcepitev Slovenije od Jugoslavije, kar sem nakazal že v letih prej, pa so me žal takrat sedanji osamosvojitelji preganjali in postavili pred sodišče kot nekoga, ki blati komunistično ureditev Socialistične federativne republike Jugoslavije,« se je na očitke VSO-ja za MMC RTV Slovenija odzval Hribar.

Dodal je še, da se za svoj nastop ne bo opravičil: »Zakaj? Naj se opravičim, da sem se komunajzar, član enoumja boril proti lastnemu režimu? Komu naj se opravičim?«

Kako komentirate celoten zaplet? Sporočite nam vaše mnenje.