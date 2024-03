Šarcu očitajo zapravljanje, on pa odgovarja, da sploh nima službene kartice

Poslanec opozicijske stranke SDS Anton Štrubej je od vlade zahteval podatke o porabi na službenih karticah posameznih ministrstev. Ministru za obrambo Marjanu Šarcu pa očita, da je porabil skoraj 677.000 evrov, kar pa Šarec ostro zanika. V odgovoru na očitke, ki so jih objavili na spletni strani strani Svoboda, je minister zapisal, da sploh nima službene kartice, »temveč gre za porabo vseh, ki imajo službene kartice, največ pa porabijo piloti SV, ker v tujini s karticami plačujejo letalsko gorivo.«

Pojasnil je, da na ministrstvu za obrambo poslovanje s poslovnimi karticami ureja Pravilnik o poslovanju s poslovnimi karticami, ki določa pogoje pridobitve poslovne kartice, upravičenost uporabe ter pravice in obveznosti imetnikov poslovnih kartic. Upravičenci za pridobitev poslovne kartice so zaposleni na ministrstvu glede na njihov položaj, zaposleni, ki so napoteni na delo v tujino (obrambni diplomatski predstavniki ter obrambni in vojaški predstavniki v mednarodnih strukturah), in zaposleni, katerih redno delo zahteva pogosta službena potovanja v tujino. Službeno kartico na ministrstvu za obrambo ima trenutno vključno s Slovensko vojsko in Upravo RS za zaščito in reševanje 158 zaposlenih.

Največji delež porabe pa beležijo pri vojaških pilotih, ki lahko stroške goriva, letališke pristojbine in druge storitve v tujini plačajo le s poslovno kartico, in pri zaposlenih, ki so napoteni na delo v tujino za daljše obdobje, kot so obrambni diplomatski predstavniki v tujini.

Kaj plačujejo s službeno kartico

»Limit se določi na podlagi analize stroškov preteklih potovanj oziroma načrtovanih mesečnih stroškov upravičenca do poslovne kartice in skladno z opredeljenimi limiti izdajatelja poslovnih kartic, praviloma od tisoč do pet tisoč evrov. Upravičenost do uporabe poslovne kartice in ustreznost limita poslovne kartice se preverjata vsaj enkrat letno,« pojasni Šarec in doda, da se s poslovno kartico plačujejo prevozni stroški, nočnine in hotelske takse, uporaba komunikacijskih povezav, stroški za gorivo službenih vozil in plovil, stroški, ki jih ima voznik s službenim prevozom, takse oziroma druge posebne stroške posadk.

Po predhodni odobritvi se s to kartico plačuje tudi reprezentanco, strokovno literaturo in kotizacije za izobraževanje ter druge materialne stroške in storitve, ki so nujno potrebne za zagotavljanje logistične podpore sil za zaščito, reševanje in pomoč v tujini. »Vsi stroški, ki jih bo imetnik poslovne kartice plačal s poslovno kartico, morajo biti navedeni v odobritvi službenega potovanja v tujino.«

Šarec se je za konec še obregnil ob SDS in zapisal: »Tako da, draga SDS in Janez Janša, nismo kupovali Maseratijev, kot se sprašujete. Vemo, kdo vozi Maseratija, eden izmed vaših svetovalcev. Razumem, da ste morali privabljati ljudi na shod. Protestirajte, nihče vam ne brani. Da pa z lažjo vabite in kurite ljudi, je pa…ja, pač vam podobno. Sicer je pa med shodom sonce zašlo in začelo je deževati.«