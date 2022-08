Šampion MasterChefa odkrival skrivnosti bograča

V petek se je v Lendavi začel festival Vinarium s pestro ponudbo za obiskovalce ter dvema vrhuncema. V soboto so pripravili tekmovanje v kuhanju bograča Bogračfest, prihodnjo soboto bo trgatev. Bogračfest v starem mestnem jedru se je začel, ko je lendavski podžupan v funkciji župana Ivan Koncut (župan Janez Magyar funkcije ne opravlja, ker je bil izvoljen v državni svet) zaželel dobrodošlico v svetovni prestolnici bograča in zagnal gasilsko sireno ter s tem tudi kuhalnice 63 ekip.

Peturno tekmovalno kuhanje je spremljal kulturno-zabavni program, predstavili so rekordni Guinnessov bograč, v tako imenovani sladki ulici so poskrbeli za otroke, vozil je avtobus do stolpa Vinarium, zapela je Tanja Žagar. Trlo se je obiskovalcev iz vse Slovenije in sosednjih držav Madžarske, Hrvaške in Avstrije.

V neodvisni strokovni komisiji, ki je ocenjevala jed na žlico, so bili trije kulinarični strokovnjaki: predsednica Zdenka Tompa (upokojena učiteljica kuharstva) in člana Dušan Zelko (učitelj kuharstva v Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci) ter Danilo Kozar (vodja kuhinje v Termah 3000 v Moravskih Toplicah). Najpomembnejša je bila seveda kakovost jedi, ocenjevali pa so tudi urejenost delovne površine.

Ekipa kmetije Sarjaš je imela spremljavo glasbe iz starega gramofona. FOTO: Mediaspeed.net

Zmagali so stari znanci Bogračfesta, ekipa Filc, ki jim je to uspelo prvič v 15 letih sodelovanja na festivalu. »Kaj je naša skrivnost? Skrivnost je v dobri ekipi, dobrem vzdušju in pa srčnosti pri kuhanju. Veselimo se prvega mesta, velikokrat smo bili drugi in tretji, tudi četrti, končno se nam je nasmehnila sreča,« je povedala, predsednica sindikata podjetja Filc. Drugo mesto je osvojila ekipa Eko park, d. o. o., iz Lendave, tretja pa je bila posadka iz Thermal Resorta Lendava. Komisija je skupno podelila 12 zlatih priznanj.

»Zelo veseli smo, da se počasi vračamo v čase pred covidom, da je festival spet v starih okvirih in lahko gostimo tudi ekipe iz drugih držav, iz Srbije, Hrvaške in Madžarske,« je dejal Ivan Koncut, direktorica Zavoda za turizem in razvoj Lendava Martina Bukovec pa je poudarila, da gre za največji kulinarični dogodek v Sloveniji: »Bogračfest je sinonim za največjo kulinarično prireditev daleč naokrog, upam si trditi, da tudi v celotni Sloveniji. Zelo smo ponosni, da je danes sodelovalo lepo število ekip. Prav ponosni smo, da nam uspe takšno prireditev pripraviti v osrčju Lendave ob vznožju Lendavskih goric.«

Pomembno je tudi dobro zakuriti. FOTO: Mediaspeed.net

Na tokratnem Bogračfestu je sodeloval tudi zmagovalec oddaje MasterChef, ki se je z veseljem odzval povabilu organizatorjev in sprejel izziv. »Danes se kuhanja bograča lotevam prvič in vsi govorijo o nekih skrivnih sestavinah. Te sem moral naštudirati sam, saj sem vedel, da mi tukaj tega nihče ne bo izdal. Konec koncev je to tekmovanje. Tudi jaz imam pripravljenih par skritih sestavin, in če mi uspe pripraviti res dober bograč, mislim, da tudi jaz ne bom povedal, kaj sem dal noter.«

Po 15 letih je končno zmagala ekipa Filc. FOTO: Mediaspeed.net

Ta teden, od 29. avgusta do 1. septembra, se bodo v Lendavi zvrstili še štirje etnološki večeri, in sicer slovenski, madžarski, hrvaški in srbski, 2. septembra pa bo pri mestni hiši večer pokušnje vin lendavskih vinarjev. Zadnji dan festivala bo že 43. lendavska trgatev, ki se bo začela s prikazom tradicionalnih ljudskih običajev in opravil v povorki skozi staro mestno jedro, na dvorišču knjižnice pa bo pravljično dvorišče za otroke. Nastopile bodo folklorne skupine, dan bo spremljala kulinarična ponudba, avtobus pa bo vozil do stolpa Vinarium, kjer bodo praznovali sedmo obletnico stolpa z glasbo, kulinariko, spustom po jeklenici ter dnevom odprtih vrat vinskih kleti. Pri vaškem domu v Lendavskih goricah bo tudi dirka za pomurski pokal MBT.