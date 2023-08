Samotar v svetu gamsov, ki že desetletja ni bil pri zdravniku

Trenta velja za najbolj odmaknjeno in divjo od vseh dolin v Julijskih Alpah. Zaradi strmih bregov, ki so jih globoko urezali ledeniki, in težje dostopnih vrhov, med ljubitelji gora velja za pravi gorski raj, še neokrnjen in nenasičen z množicami dolinskih turistov. Sredi največje divjine, visoko nad dolino Soče, živi gorski samotar Lojz Hosner, po domače Podskalarjev. Čeprav se 100 višinskih metrov spodaj na glavni prometnici poleti valijo kolone turistov, ki iščejo osvežitve v Soči, je njegov svet zelo drugačen od tistega, ki ga pozna večina ljudi. Podskalarjev Lojz uživa v samoti in je leg...