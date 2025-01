Samo Zver o priznanju: »Ne delam za nagrade, a ta mi veliko pomeni«

V Cankarjevem domu se je v četrtkovem večeru odvila razglasitev Delove osebnosti leta 2024. Za prestižni naziv so vsako leto nominirani posamezniki, katerih skupni imenovalec je v uvodnem slavnostnem govoru strnila direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša: »Takšni ljudje so gibalo razvoja in pripomorejo k dvigu zavesti, da je mogoče le z vztrajnostjo doseči zastavljene cilje. Prav vztrajnost je skupni imenovalec vseh naših nominirancev, v njej vidijo ključ do uspeha.«

Po besedah glavnega urednika Slovenskih novic in Dela Bojana Budje pa kandidati za naziv osebnosti leta Sloveniji kažejo pot: »Vsak na svoj način, vsak s svojo zgodbo. Sporočajo, da Slovenija zna in zmore, dajejo zgled, ki vleče, dajejo upanje in vero.«



Vztrajnost je skupni imenovalec vseh naših nominirancev.

Med tokratnimi nominiranci so bila znana in uspešna imena: pevec Joker Out Bojan Cvjetićanin, kolesar Tadej Pogačar, plezalka Janja Garnbret ter košarkar Goran Dragić, režiserka in scenaristka (v boju za letošnjega tujejezičnega oskarja) Sonja Prosenc, pa predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, predsednik Evropskega združenja za kite in delfine Tilen Genov, predsednica Društva SOS telefon Maja Plaz ter Špela Mirošević, mati Urbana ter borka za otroke z redkimi boleznimi.

Po dvorani se je razlegel dolgotrajen aplavz, ko je bil za zmagovalca razglašen zdravnik oziroma vodja hematologije UKC Ljubljana Samo Zver, ki je bil nad nagrado iskreno navdušen. »Ne delam za nagrade ali priznanja, toda tista, ki pridejo od ljudi, mi pomenijo ogromno,« je zdravnik, zagovornik javnega zdravstva in tudi sam bolnik, povedal v duhovitem ter srčnem zahvalnem govoru.

Kandidati za osebnost leta dokazujejo, da Slovenija zna in zmore. FOTO: Blaž Samec

Dobro razpoložena Samo Zver in Bojan Cvjetićanin FOTO: Črt Piksi

Nagrajen tudi novinar Slovenskih novic

Podelili pa so tudi Delove novinarske nagrade: novinarka leta 2024 je postala novinarka in urednica rubrike Znanost pri Delu Saša Senica. Iz redakcije Slovenskih novic je nagrado za izstopajoče novinarske dosežke prejel Tomica Šuljić.

Posebno nagrado za življenjsko delo je prejel Eduardo Brozovič, ki ste ga lahko prebirali tudi na straneh Finala v Slovenskih novicah; prav tam pa še vedno najdete tudi članke Delovega najobetavnejšega mladega novinarja Nejca Grilca.

Nagrado za izstopajoče dosežke je prejela tudi urednica Odprte kuhinje Karina Cunder Reščič ter ekipa Delovega projekta Evropa izbira; nagrada za fotografijo leta je šla v roke Leona Vidica.

Podelitve so se udeležili številni politiki in prvi predsednik Milan Kučan. FOTO: Blaž Samec

Nagradili so tudi novinarje Dela in Slovenskih novic. FOTO: Črt Piksi

Iz prve vrste so osebnost leta, pa tudi nominirance ter novinarske nagrajence pozdravili direktor medijske hiše Delo Stojan Petrič, aktualni ministri Matjaž Han, Tanja Fajon, Asta Vrečko ter Borut Sajovic, ki sta se jim pridružila tudi ljubljanski župan Zoran Janković ter prvi predsednik Milan Kučan. Podelitev, ki je potekala pod režisersko taktirko Mateja Filipčiča, je vodila Vesna Milek; na odru sta ob živi spremljavi pianista Gašperja Konca pela Urban Lutman in Eva Černe.

Druženje so po koncu podelitve nagrajenci ter nominiranci nadaljevali s številnimi drugimi povabljenci iz medijskega ter gospodarskega sveta.

Direktor medijske hiše Delo Stojan Petrič in gospodarski minister Matjaž Han sta se razveselila snidenja. FOTO: Blaž Samec

Delova osebnost leta 09.01.2025