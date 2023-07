Samo v Sloveniji: Vsi lahko vozijo, le stanovalci ne (FOTO)

V zadnjih letih mestne oblasti po državi s preurejanjem ulic površine namenjajo pešcem in kolesarjem. Tudi v Mariboru, kjer pa so po prenovi Cafove ulice, ki je ime dobila po jezikoslovcu in duhovniku Oroslavu Cafu, naleteli na odpor tamkajšnjih stanovalcev.

»Mestna občina Maribor (MOM) se do nas obnaša skrajno arogantno, saj nam je na sestankih, ko se je govorilo o preureditvi Cafove, zagotavljala 24-urni dostop z avtomobili. Zdaj pa moramo to dosegati po sodni poti,« nam razloži eden od stanovalcev Jurij Brodschneider. Časovno omejen dostop jih še bolj moti, ker se lahko po ulici pelje prav vsak, ne glede na to, ali prihaja iz Ljubljane, Dunaja, Krškega ali pa denimo iz Murske Sobote. Resda ne brez omejitev, saj jim je to omogočeno le, če v ulico pripeljejo iz parkirne hiše (vhod v parkirno hišo pa je v Cankarjevi ulici).

Po prenovi Cafove ulice lahko stanovalci po njej vozijo le nekaj ur na dan. FOTO: Mediaspeed.net

»Nam pa ne dovolijo niti vstopa in niti izstopa na ulico, četudi tam živimo,« je nad občino razočaran sogovornik, ki mu z drugimi stanovalci ni preostalo drugega, kot da se obrne na sodišče. »Čeprav smo dobili sodbo proti Mestni občini Maribor, ta še ni odpravila svojega sklepa, s katerim nam lastnikom stanovanj ne dovoljuje 24-urnega dostopa v Cafovo ulico. MOM v roku dveh mesecev ni odgovorila na izrek sodbe in odpravila neskladnosti, zato smo jo pozvali, naj to nemudoma stori, saj bomo morali v nasprotnem dodatno sodno ukrepati,« še razloži Brodschneider.

Kdo ima 24-urni dostop? Na Mestni občini Maribor (MOM) so nam odgovorili, da je upravno sodišče z omenjeno sodbo zadevo vrnilo v novo odločanje, ker je ugotovilo, da v Cafovi ulici še vedno ni pravnomočno zaključen postopek ugotavljanja pripadajočega zemljišča. Ta se kot ločen vodi pred mariborskim okrajnim sodiščem. »Po ugotovitvi upravnega sodišča namreč določitev morebitnega pripadajočega zemljišča predstavlja predhodno vprašanje, brez katerega ni mogoče sprejeti vsebinske odločitve v konkretni zadevi,« pojasnijo na MOM. In še, da zato upravno sodišče sploh še ni vsebinsko presojalo o možnosti 24-urnega vstopa v območje ulice za lastnike oziroma najemnike tamkajšnjih stanovanj, ki nimajo lastnega ali najetega parkirnega prostora. Za tiste, ki slednjega imajo, pa občina že zagotavlja 24-urni dostop.

Kot izhaja iz marca letos izdane sodbe upravnega sodišča, je treba pri izdaji dovoljenja za vstop, tudi če gre za območje umirjenega prometa ali peš cono, pravico do dostopa do stanovanja, ki je vezana na pravico lastnika ali najemnika in je ustavno varovana dobrina, razlikovati od pravice do parkiranja.

FOTO: Mediaspeed.net

»Po mnenju sodišča je nedopustno, da lahko lastniki dostopajo do svojih stanovanj le v času med 5.00 ter 10.00 uro, saj na ta način ne morejo izvrševati svoje lastninske pravice, kot jim to zagotavlja Ustava RS. Glede na dovoljen čas vstopa v območje namreč tožnik ne more niti zagotoviti pravice do dostave osnovnih življenjskih potrebščin, saj je splošno znano dejstvo, da se tudi živilske trgovine odpirajo po osmi uri ali celo deveti uri zjutraj, kar glede na čas dovolilnice za vstop pomeni, da si lastniki stanovanj ne morejo pripeljati niti osnovnih življenjskih potrebščin do stanovanja, ki predstavlja kraj bivanja,« piše v sodbi. Kot tudi, da navedeno ne pomeni, da imajo zaradi lastninske pravice na stanovanju nujno tudi neomejeno pravico parkiranja v coni, kot velja v Cafovi ulici.

Organ občine mora zdaj, kot še sklene upravno sodišče, pojasniti, kateri ustavno dopusten cilj je zasledoval pri ureditvi prometnega režima na tem območju, in pojasniti, zakaj meni, da je poseg v pravico v skladu z načelom sorazmernosti. Oziroma zakaj je z odlokom vzpostavljeni prometni režim primeren in nujen za dosego želenega cilja.