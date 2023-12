Samo Ukrajinka je ušla Perkmandelcu (FOTO)

V Zasavju spomina na rudarsko panogo ne ohranjajo le domačini iz regije, ampak tudi obiskovalci. Tokrat so se jim pridružili iz kar 10 držav. Na tradicionalnem zimskem Jamatlonu so se namreč preizkusili tekmovalci iz Nizozemske, Češke, Španije, Francije, Belgije, Nemčije, Srbije, Rusije, Ukrajine in Indije: kar 260 junakov iz skupno 67 ekip je premagovalo šest kilometrov dolgo pot po rudniških rovih 200 metrov pod zemljo iz Trbovelj do Hrastnika.

Preizkušnja ni le tekmovanje s samim seboj, ampak tudi povzeta knapovska vrednota, tovarištvo, ki je pod zemljo življenjskega pomena.

Podzemno praznovanje rojstnega dne

Zagorska ekipa Šupko pužen' je zmagala samo zato, ker naj bi jih najhitrejša dekleta spustila naprej.

260 junakov se je pomerilo na letošnjem Jamatlonu.

Ena mu je ušla

Tudi letos so jamatlonce v rudniku čakale številne neobičajne knapovske ovire, na eni je novince našeškal jamski škrat Perkmandelc, na cilju so se pomerili tudi v (za zdaj) neolimpijski disciplini, metu bata škornja čez glavo v kuolmkišto (skrinja za premog). Sledila je knapovska malica (grenadirmarš), za katero so poskrbele članice Turističnega društva Trbovlje. Nastopil je Uroš Ržišnik, na odru so se mu pridružili Luka Groboljšek, Sašo Marn, Matej Zupančič in Simon Prašnikar. Letošnji tek je bil sladek za udeležence in malce grenkega priokusa za Perkmandelca.

Tokrat je namreč eni od novink, ki so prvič bile na Jamatlonu, uspelo uiti. Ukrajinka iz rusko-ukrajinske ekipe se mu je namreč izmuznila, ne da bi podzemni škrat to sploh opazil. Met bata škornja čez glavo je bil tokrat najuspešnejši za Mira Račiča (Krškopulski knapi), drugi je bil Franc Medvešek (Glava družine Benedik s pomočniki), tretji pa Matic Klemen (Klemenčki).

Čeprav Jamatlon ni hitrostno tekmovanje, organizatorji merijo čas. Izračunajo povprečnega, nato pa nagradijo ekipe, ki se mu najbolj približajo. Tokrat so bili to Hribovke, NSB – Ne se zajebavat, Klemenčki, Košutke in Ajzenpon. Tudi letos so nekateri nastopili v posebnih opravah, eden od tekmovalcev, denimo, je bil kljub mrazu v kratkih rokavih, ena od tujih ekip pa delno oblečena v Božičke.

Vesele huntarce so bile 17. v jami in najhitrejša ženska ekipa.

Iz tujine so pod zemljo prišli tudi jamski Božički.

Tudi tokrat so prišli študentje z mednarodne izmenjave, in sicer s fakultete za strojništvo v Ljubljani. Letos so jamo prvi in najhitreje pretekli novinci, zagorska ekipa Šupko pužen – a zgolj zato, ker so jih, kot so povedale same, za spodbudo spustile naprej udeleženke iz trboveljske ekipe Vesele hunterce. Dekleta so veteranke, saj so bile na prav vseh 17 Jamatlonih doslej, tokrat pa so bile druge najhitrejše.

Pik as je postal Danilo Medvešek, domfrca Marija Premužič.

Tekmovali tudi slavljenki

Na Jamatlonu vsakič podeljujejo tudi nazive. Pik as (najbolj izkušen udeleženec) je postal Danilo Medvešek (Najstarejši Bedenik s prštulenko). Domfrca (najbolj izkušena udeleženka) je bila Marija Premužič (NSZ – Ne se zajebavat). Lerhajer (najmanj izkušen udeleženec) je postal Alex Cizelj (Zmer tazadn), lerhajerka (najmanj izkušena udeleženka) pa Lara Gričar (Štrajherce). Naziv krajcnga (udeleženec iz najbolj oddaljenega kraja) si je prislužil Jigarkumar Arjanbhai Ghevariya (Iron World) iz Indije. Jamska kura (najbolj simpatična udeleženka) je bila Tanja Grm (Modre Francke), luftrajder (najbolj simpatičen udeleženec) pa Jernej Bokal (Trije hladn špricerji).

Perkmandelc je naredil vse, da je otežil pot pod zemljo.

Do cilja tudi po podzemni vodi

Met bata škornja čez glavo v kuolmkišto je za zdaj še neolimpijska disciplina.

Najizvirnejši naziv ekipe je po mnenju organizatorjev izbrala ekipa Jamontlones, ekipa študentov strojne fakultete iz Ljubljane na Erasmusovi izmenjavi, ki so Jamatlon prevedli v španščino. Nagrajeni so bili z nazivom ohter prtija. Nagrade za izvirna imena so prejele še ekipe Zmer tazadn, Bedenikovi šrštulenci II, Špilfrdirbrji, Ajmer pa tri šafle in Trije hladn špricerji. Za najbolj srčno ekipo so izbrali Rage Cave (Barbara Schlereth, Tygo Hendricx, Jonathan Van Damme, Andreas Wachinger, Johanna Schröder), pripadel jim je naziv herc šafla. Dritl kumarati ali najbolj tovariška ekipa je postala dvojna ekipa prijateljev iz ekip Diki gus v bata škornjih (Aleksander Korolov, Nataša Korolov, Andrej Klačkov, Olga Smirnova) in Dobra kompanija (Artur Gochjaev, Olga Osintceva, Viktor Fedoriv, Aljona Fedoriv).

Perkmandelcu se skorajda ni mogoče skriti.

Rusko-ukrajinska ekipa

V vsaki je bil par iz Ukrajine in Rusije, vsi že dolgo živijo v Sloveniji in prijateljujejo, na odru pa so udeležence navdušili še s petjem in plesom. Hoznšajzerja ali najbolj prestrašenega udeleženca je izbral Perkmandelc. Naziv je prejela Branka Jovičič (Štrajhrce). Organizatorji so predali posebna darila Dušanki Grubor Železnik (mami Erasmusovih študentov s strojne fakultete), Simoni Medvešek (pripeljala je devet ekip družinskih članov, ki so se na Jamatlonu srečali na družinskem srečanju) ter Barbari Lavrinc in Mateji Kastelic, ki sta na jamatlonski konec tedna praznovali rojstni dan.