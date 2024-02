»V kruhu je ena sama velika zapoved: živeti. Pletenica izraža to zapoved. V njej ni le veličina kruha, ampak so v njej prepletene ljubezen, dobrota, hvaležnost. Ta razstava je čudovita priložnost, da damo tem pletenicam življenje. Čar in smisel razstav je, da nam je uspelo to prenesti na mlajše rodove,« predsednica Društva kmečkih žena Novo mesto Števka Vidic ni skrivala zadovoljstva. V sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije in KGZ Novo mesto jim je uspelo pripraviti že 14. državno razstavo in ocenjevanje in se vnovič pokloniti vsem, ki ohranjajo to veščino. Včasih je bilo drugače, beli kruh so ...