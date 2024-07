Samo sedem minut dražili vino za prijateljstvo (FOTO)

Na Vinogradniškem vrtu Mozirskega gaja so Danilo Steyer, Dejan Grudnik ter Občina Mozirje v sodelovanju z Mozirskim gajem pripravili krajšo slovesnost s spominsko mašo v cerkvici sv. Valentina in tako obudili tradicijo srečanj, ob katerih za dobrodelni namen dražijo vino Steyerjevih trt avtohtone radgonske ranine in dišečega traminca iz le dveh trt, posajenih v Mozirskem gaju.

V parku, ki je dom tudi potomki najstarejše trte na svetu z Lenta, so zasnovali sadjarsko-vinogradniški vrt. Z odločitvijo vodje Mozirskega gaja Darka Beleta so posadili simbolična sadna drevesa ter trte, botri pa so bili kanonik v Mozirju Alojzij Žagar, predstavnik sadjarjev Alojz Plaznik, takratni idejni organizator Dani Grudnik in ob potomki gospodar trte, župan Ivo Suhoveršnik. Na dobrodelnih srečanjih so zbirali sredstva za vrtec, šolo in potrebe domačih gasilcev. Ob koroni ter slovesu kanonika Žagarja, Grudnika in nazadnje lani vinogradniškega staroste Jožefa Steyerja je dogodek zastal.

Zabojček ampelografskega vina za prijateljstvo Steyer je pripadel domačinu Romanu Čretniku st.

Letos pa so tradicijo srečanja obudili Dejan Grudnik, Danilo Steyer ter podporniki. Na dražbi so ponudili ampelografsko vino za prijateljstvo Steyer in zbrali 750 evrov, denar pa namenili gasilcem PGD Mozirje. Steyer, ki je najprej obudil spomin na pokojne in njihovo plemenito poslanstvo, se je Beletu zahvalil, da ima posluh tudi za vzdrževanje vinogradniškega vrta, in parku namenil še dobrodelno denarno donacijo.

Vino za prijateljstvo

Po dražbi je vino za prijateljstvo prejel občan iz Novih Lok Roman Čretnik st. Predsednik mozirskih gasilcev Luka Paulič, ki je izpeljal javno dražbo pred 25 zbranimi občani, je povedal: »Le sedem minut je bilo potrebnih za dražitev vina za prijateljstvo Steyer, zbrani denar sprejemam v imenu naših gasilcev, ki so hvaležni za vsakršno pomoč. V takšnih intervencijah, ki se pojavljajo pogosto, je vedno dobrodošla.«

Dogodka se je veselil tudi domači župan Suhoveršnik: »Takšna pobuda je več kot simbolika, saj nas povezuje, in ko je treba, stopimo skupaj. Lanskega vodnega pekla, ki je mlel Mozirje in uničil naš park, ne bomo pozabili, druženje, ki pride po zmagah, pa je potrebno. In kakšen kozarček steyerja je tudi dobrodošel!«