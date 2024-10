Kljub neprijaznim vremenskim razmeram se sadjarji ponekod veselijo zelo dobre letine. Sadjarsko društvo Franca Praprotnika Mozirje (SDFPM) veliko pozornosti posveča naravni pridelavi s skrbno nego in zaščito dreves, zato je sadjarjenje toliko zahtevnejše, a rezultati dela veliko bolj navdušujoči. Predstavili so jih na 10. razstavi na OŠ Mozirje, ki si jo je ogledalo več kot 1500 obiskovalcev in ocenilo, da je dogodek, ki ga prirejajo vsaki dve leti, pravi presežek. Ozaveščanje in sožitje Pred več kot sto leti je luč sveta uzrla mozirska podružnica Slovenskega sadjarsko-vrtnarskega društva: ...