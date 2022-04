Sabina Obolnar: Dober dan, resnica

Voditeljice in voditelja ne poznam in me je zanimalo, kaj novega bi lahko izvedela, najprej od njiju, pa tudi od teh političnih osebkov. No, sijajna farsa. Silovita samozavest se pri posameznih primerkih stopnjuje do grotesknosti, sploh če domujejo na njim »uravnoteženih« medijih, zato sta ministra Tonin in Počivalšek tozadevno briljirala. Dovolj je osnovnošolska psihologija, da razumemo, zakaj je tako.

