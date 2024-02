Janeza Pera poznamo kot vodjo Alpskega kvinteta, ansambla, ki je poznan tako doma kot v tujini. Janez je profesionalni muzikant, baritonist, nekakšna maskota ansambla. Je pa tudi kmet, in na to je nadvse ponosen. Njihova kmetija je v središču Mengša. »Moj oče je imel tu kovačijo in poleg nje majhno kmetijo za samooskrbo. Pri nas so se pogosto zbirali ljudje iz vse vasi,« je razodeval Janez, ki pa se te obrti ni nikoli izučil. Janez Per je legendarni vodja Alpskega kvinteta. FOTO: Mojca Marot »Mi je že oče rekel, da ta obrt nima prave prihodnosti, zato me je spodbujal, da si izberem drug pok...