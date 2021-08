S Triglava se je ogorčen oglasil markacist Boštjan, poglejte, kaj je videl (FOTO)

Darinka je objavila s Triglava tole fotografijo. FOTO: Facebook, posnetek zaslona

Z globo od 100 do 1.200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik:

1. ki uporablja planinsko pot tako, da se na zemljiščih, preko katerih poteka ali na favni in flori ter drugih nepremičninah ob njej dela škoda ali ogroža druge uporabnike (četrti odstavek 3. člena);

2. ki omejuje dostop na planinsko pot ali poškoduje, odstrani ali uniči markacije, usmerjevalne table, skrinjice in varovalno opremo in druge oznake na njej ali ne poskrbi za njihovo ustrezno nadomestitev (7. člen);

3. ki na planinski poti postavlja ovire ali zapore, pa takšne zapore oziroma ovire niso potrebne zaradi paše domačih živali (prvi odstavek 16. člena); 4. ki ravna v nasprotju z določbami 19. člena.

Petkov pohod na Triglav, kjer so se na Kredarici srečali protestniki s politiki (in), še naprej buri duhove. Tokrat se je o dogodku razpisal inštruktor skupine markacistov, ki je v četrtek in petek kot markacist vodil delovno akcijo popravila planinskih poti okoli Triglava, ko ga je v petek pretresel pogled na table ob planinski poti, ki so bile polepljenje z nalepkami protestnikov.V petek je skupina sedmih markacistov prostovoljcev srečala petkove protestnike pri koči na Planiki. Kot piše Gortnar na facebooku, jih je videl, »da so lepili nalepke s svojimi logotipi tudi na planinske smerne table in drogove, ki so okoli koče. Ko sem se popoldne vračal proti Pokljuki, sem opazil, da je večina smernih tabel v tej smeri polepljenih. Nalepke so bile tudi prek napisov, kjer so podane osnovne informacije o planinski poti in njeni težavnosti,« je zapisal Gortnar.Kjer je lahko, je nalepke odstranil in objavil nekaj fotografij s poti, na katerih se vidi, kje vse so protestniki lepili svoje nalepke.Markacist poudarja, da je na smerne table z zakonom prepovedano dajati kakršne koli oznake in jih poškodovati, kar se lahko kaznuje tudi z denarno kaznijo. Poleg tega dodaja, da »dejanje protestnikov kaže na nespoštovanje našega prostovoljnega dela pri urejanju planinskih poti«.» Ni mi prijetno, ko pomislim, kako smo nosili težke drogove in opremo na ramenih več ur daleč, da smo namestili vse te table, potem pa se nekdo tako vandalsko obnaša do njih. Table pa tudi niso zanemarljiv strošek in planinska društva jih v večini sami financirajo. Po teh planinskih poteh pa hodi tudi veliko tujcev in ne vem, kaj si mislijo, ko na tablah opazijo take nalepke,« v zapisu na facebooku zaključi Gortnar.Pod njegov zapis se je usulo komentarjev, ki so mu med drugim svetovali, naj vandale prijavi policiji.Oglasili pa so se tudi tisti, ki menijo, da bi moral markacist vsakokrat opozoriti na kršitev zakona in ne le v tokratnem primeru. »Da ne omenjamo stare podobe Aljaževega stolpa, ki je bil poln nalepk vseh mogočih planinskih društev. Torej ravno tisti, ki so zdaj ogorčeni, da je polepljen en drog, so lepili na sam stolp,« je zapisalpa je objavila fotografijo, na kateri je na skalo kot markacija z rdečo barvo narisan srček, v katerega je dodano ime Janša. Ob tem je Gortnarju zapisala: »Veste, kdo so bili, naj odstranijo nalepke. To bo veliko lažje, kot prebarvati vse markacije (srčke, op. p.) do vrha Uršlje gore. Pa je to kdo omenil na facebooku?«