33-letnik se spravil na parkomat v Kamniku, policisti uporabili plinski razpršilec

V soboto nekaj pred 10. uro je 33-letnik vlamljal v parkomat v mestnem središču Kamnika. Na kraj je bilo napotenih več patrulj. Policisti so osumljenca prijeli in mu za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. Ker se je prijetju uprl, so zoper njega uporabili prisilna sredstva. V dogodku ni bil nihče poškodovan, osumljencu je bila zaradi uporabe prisilnega sredstva – plinskega razpršilca, nudena zdravniška pomoč.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi sumov kaznivih dejanj poskusa velike tatvine in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.