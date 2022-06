Deseti junij je z najbolj črnimi črkami zapisan v zgodovino naše gorske reševalne službe – Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). Tega dne pred 25 leti se je med vajo helikopterskega reševanja na Okrešlju smrtno ponesrečilo kar pet gorskih reševalcev. Vseh pet je bilo v trenutku nesreče na tako imenovanem sidrišču v severni steni Turske gore, kjer so vadili dvigovanje ponesrečenca z jeklenico v helikopter. Pri dvigu je helikopter zaradi spleta nesrečnih okoliščin odtrgal sidrišče s petimi gorskimi reševalci vred in omahnili so 300 metrov v globino. Le malo je manjkalo, da bi strmoglav...