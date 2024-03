S pirhi lahko pridete do lepih nagrad

Dnevi postajajo spet daljši, svetlejši, toplejši, vse bolj bo brstelo, vse bolj zelenelo. Ker se zima umika pomladi, je že povsod čutiti novo življenje. Nekje v naši zavesti je, da se začnemo v takšnem pripravljati tudi na največji krščanski praznik, na veliko noč.

Z mnogimi šegami in navadami, predvsem pa z barvanjem pirhov, bomo tedaj poskrbeli ponovno, da bo vez s preteklostjo ter prazniki samo še lepša in prijetnejša. Bogate tradicije barvanja pirhov pa se zavedamo tudi na Slovenskih novicah. Zavedamo se je že vse od leta 1993, ko smo tudi prvič razpisali natečaj za najlepše velikonočne pirhe, ti pa pomenijo prvovrstni simbol našega negovanja in ohranjanja slovenske kulturne dediščine.

Nasvet: če ne želimo izgubiti lastne identitete, potem v velikonočnem času barvajmo pirhe! Ob takšnih opravilih, ki so jih počeli že predniki naših prednikov, se namreč dotikamo naše preteklosti, spominov naših dedkov in babic.

1993. so Slovenske novice pripravile prvi natečaj.

Spoštovane bralke in bralci, dovolite, da vas tudi zato že 28. povabimo k sodelovanju na nagradnem natečaju Naj pirhi Slovenskih novic. Ker nam ni vseeno in ker želimo še naprej negovati ter ohranjati ta genski zapis naše kulturne dediščine, v tem zapisu pa bodo imeli tudi tokrat pomembno in vidno mesto prav vaši pirhi. Pa naj bodo izdelani na tradicionalen način s tradicionalnimi vzorci ali pa na bolj sodoben in bo prevladovala vaša domišljija, vidna prav v uporabi različnih gradiv, slame, volne, semen, blaga, voska ...

Pirhe pošljite z izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete v tiskani izdaji Slovenskih novic in na tej spletni strani, in sicer najpozneje do ponedeljka, 25. marca 2024, na naslov Delo d. o. o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Pirhi.

Če pa želite pirhe prinesti osebno, to lahko storite zgolj v ponedeljek, 25. marca 2024, ko jih bomo sprejemali v kiosku na ploščadi pred stavbo Slovenskih novic v Ljubljani, med 10. in 14. uro; s seboj pa obvezno prinesite tudi že prej izpolnjeno prijavnico.

Razglasitev zmagovalcev bo v soboto, 30. marca.

Pogoj za sodelovanje v kategoriji Kulturna dediščina je samo ta, da morate uporabiti jajca perjadi (kokošja, nojeva, prepeličja, račja, gosja …), ne pa tudi umetnih. V preostalih dveh kategorijah (Sodobna ustvarjalnost in Otroška sodobna ustvarjalnost) pa lahko daste domišljiji povsem prosto pot in uporabite vse možne in poljubne materiale.

Izmed vseh prispelih pirhov bo komisija pod vodstvom etnologa Janeza Bogataja 27. marca 2024 izbrala po tri najboljše v posamezni kategoriji. Razglasitev zmagovalcev bo v soboto, 30. marca, v časopisu Slovenske novice. Pa še nekaj: tudi tokrat bomo vaše umetnine shranili pod ključem in tudi tokrat bomo najboljše med njimi nagradili – s privlačnimi darilnimi boni Zlatarne Celje.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Slovenskih novic Naj pirhi Slovenskih novic.