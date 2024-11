S krmilnikom sistema do cenejše elektrike

Zaradi težav s skladiščenjem in nestanovitnostjo obnovljivih virov so spremembe v elektroenergetskih sistemih neizbežne, zato je Agencija za energijo prenovila metodologijo obračunavanja omrežnine in tarifnega sistema, ki je začela veljati oktobra. Prenovljen sistem obračunavanja omrežnine je ključen za učinkovito rabo omrežij, saj odjemalcem omogoča časovno prilagajanje odjema. Nova metodologija upošteva dejanske stroške omrežja, preprečuje navzkrižno subvencioniranje in zagotavlja socialno pravičnost.

Tarifne postavke za omrežnino za obračunsko moč in energijo se razlikujejo glede na posamezen časovni blok: kadar je omrežje najbolj obremenjeno, so najvišje, kadar je najmanj obremenjeno, pa najnižje.

Omrežnina se plačuje za preneseno količino električne energije (omrežnina za energijo) in glede na obremenjevanje omrežja (omrežnina za moč). Obračun omrežnine za energijo ostaja enak kot do zdaj, obračunska moč pa bo po novem določena glede na dejansko uporabo omrežja.

