S Kristjanom Čehom po olimpijsko zlato

»Dragi prijatelji, danes je zame poseben dan. Pred natanko osmimi leti sem v avstrijskem športnem centru Kitzbühel prejel ekskluzivno pravico prodaje priznane nemške blagovne znamke Jako za Slovenijo. To je bil dan, ki mi je spremenil življenje,« je ob posebni slovesnosti v Lenartu v Slovenskih goricah, namenjeni 8. rojstnemu dnevu športne opreme Jako v Sloveniji, med drugim povedal podjetni Bogdan Šuput, ki je še posebno znan med nogometaši in atleti.

Ob prisrčnem nagovoru se je odzval tudi Hans Werkle, takrat direktor izvoza pri Jaku. »Dragi moj Bogdan! Od vsega začetka sem verjel vate in skupaj nam je uspelo iz občutljive rastline razviti krepko drevo. Vse do mojega odhoda je šel tvoj razvoj prodaje le v eno smer: navzgor! In še danes, z malo distance, z navdušenjem opazujem tvoje nadaljnje korake v Sloveniji. Vse, kar lahko rečem, je: le tako naprej! Vse najboljše tebi in tvoji ekipi.«

Tudi neobičajne reprezentance imajo drese Jako. FOTO: Oste Bakal

Odlični slovenski vinarji so spretni tudi v nogometu, saj so večkrat osvojili evropski naslov.

V več kot 60 državah

Na proslavi v Lenartu se je zbralo veliko poslovnih partnerjev, športnih in drugih prijateljev ter glasbenikov in vinarjev, ki so si najprej ogledali poslovne prostore, nato pa se v sosednjem objektu udeležili prijetnega družabnega srečanja. Podjetje Jako je bilo ustanovljeno leta 1989. Prvotni namen je bil, da opremi klube med rekama Jagst in Kocher, saj so imeli manjši klubi težave z nabavo športne opreme.

Iz začetnic obeh rek je nastalo ime podjetja, ki je danes prisotno na trgu v več kot 60 državah po svetu. Prva profesionalna ekipa v njihovi opremi je bila Energie Cottbus, ki jo je pozneje vodil tudi naš strokovnjak Bojan Prašnikar. Leta 1999 je bila ekipa 1. FC Freiburg prva v opremi Jako, ki je igrala v 1. nemški bundesligi. Leta 2010 je ženska nogometna ekipa Turbine Potsdam v njihovi opremi zmagala na tekmovanju Lige prvakov. V sezoni 2016/17 je ekipa Bayer Leverkusen postala prva ekipa v Jaku, ki je zaigrala v Ligi prvakov.

Z leve: Adi Vidović, Boris Fideršek, Bogdan Šuput, Muamer Vugdalić FOTO: Osebni arhiv

Za ekipo iz Leverkusna je takrat igral tudi naš Kevin Kampl. V sezoni 2016/17 NK Rijeka z Matjažem Kekom z Jakom osvoji hrvaško državno prvenstvo in pokalno lovoriko. Združenje športnih trgovcev Nemčije je leta 2020 blagovno znamko Jako razglasilo za najboljšega ponudnika športne opreme v državi.

Vsaka štiri leta

Blagovna znamka se je v Sloveniji odlično prijela. Zaradi povečanega obsega dela in prometa smo se pred tremi leti preselili v večje prostore,« pove Bogdan in dodaja, da tudi v Sloveniji opremi Jako zaupajo klubi iz različnih športnih panog, kot so nogomet, atletika, plavanje, karate, rokoborba, rokomet, odbojka … »Vsaki stranki, ki se oglasi v našem showroomu v Lenartu, se posebej posvetimo, saj blagovna znamka ponuja široko paleto artiklov in barvnih kombinacij za šport in prosti čas, od otroških velikosti do 6XL,« pojasnjuje Šuput.

Bogdan in nepozabni Kliton Bozgo FOTO: Osebni arhiv

Tudi za vino in polko

V Sloveniji odlično sodelujejo tudi z dvema zanimivima reprezentancama, to sta Vinska nogometna reprezentanca (VNR) Slovenije in Polka nogometna reprezentanca Slovenije. Odlični slovenski vinarji so spretni tudi v nogometu, saj so večkrat osvojili evropski naslov. Predsednik VNR Slovenije je Danilo Steyer, podpredsednik pa Stojan Ščurek. Polka nogometna reprezentanca je sestavljena iz odličnih glasbenikov, ki so člani več kot 20 slovenskih narodnozabavnih ansamblov. Njihova vloga je predvsem dobrodelnega značaja, saj se z veseljem odzovejo povabilu kluba, ki praznuje jubilej, ali pa zbirajo sredstva za njihovo nogometno šolo.

»Pri njih je seveda zanimiv tudi tretji polčas, ko fantje po tekmi zaigrajo na svoja glasbila. Idejni vodja Polka nogometne reprezentance Slovenije je profesor glasbe Gorazd Topolovec, sicer član in umetniški vodja ansambla Pajdaši. Ponosni smo tudi na svojo ambasadorko Ano Vurcer, članico uspešne glasbene skupine Učiteljice. Z Ano odlično sodelujemo že sedem let,« pove Bogdan in razodene cilje za leto 2024: »S Kristjanom Čehom gremo po olimpijsko zlato v Pariz, z nogometaši lendavske Nafte v 1. ligo in nogometaši Čarde iz Martjancev v 3. SNL.«

Pri Jaku so tako ponosni, da skrbijo tudi za aktualnega svetovnega podprvaka v metu diska Kristjana. Prav Bogdan je vzpostavil prvi stik s ptujskim orjakom, ki potrebuje oblačila XXXL, ter z njim podpisal prvo pogodbo.