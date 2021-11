S čebelicami na pomoč čebelarjem na vozičkih

»Ponosni smo na skupni projekt s Čebelarsko zvezo Slovenije in počaščeni, da smo lahko del te zgodbe. Pripravili smo poseben, trajnostno in dobrodelno naravnan projekt, ki smo ga poimenovali Čebelice. Slovenija se namreč ponaša z dolgoletno tradicijo čebelarstva in svojo izjemno vrsto čebele, kranjsko sivko. Ta je znana po neverjetni krotkosti, marljivosti in trdoživosti. Pod imenom blagovne znamke Alpeks home smo oblikovali linijo porcelanastih izdelkov – skodelice, lončke, sklede za mislije, komplet za zajtrk – z motivom slovenske avtohtone kranjske čebele,« je pojasnila direktorica podjetja Alpeks Nataša Kraškovic na predstavitvi.

Bodi čebela

Ob tej priložnosti je simbolično predala bon v višini 3000 evrov predsedniku Čebelarske zveze Slovenije Boštjanu Noču, ta pa ga bo predal Zvezi paraplegikov Slovenije. Noč je poudaril, da sta kava in čaj z medom slovenskih čebelarjev iz skodelic linije Čebelica še boljša. »Čebelarska zveza Slovenije želi biti inovativna, zato smo v sodelovanju s slovenskimi podjetji izdelali posebni energijski obesek Bodi kot čebela,« je povedal Noč. Gre za glineni obesek, ki vsebuje s posebnim postopkom pridobljeno pozitivno energijo. »To energijo lahko povežemo z dobrim počutjem in energijo pridnosti, ki jo pripisujemo čebelam. Energija čebelice na obesku v vaše življenje prinaša modrost, organiziranost, urejenost, marljivost, delovne in socialne vrednote – skratka vse to, kar poosebljata čebela in njena družina,« pravi Noč.

Linija porcelanastih izdelkov je na voljo v trgovinah Špar, del prihodka od prodaje gre v dobrodelne namene čebelarjem na invalidskih vozičkih. FOTO: Spletna stran Zveze paraplegikov Slovenije

Linijo porcelanastih izdelkov je oblikovala slovenska ilustratorka iz Studia Ninočka. Kot pojasnjuje Kraškovičeva, so se želeli pridružiti rastoči ozaveščenosti prebivalstva glede pomembnosti čebel v našem okolju in okrepiti našo skupno skrb za ohranitev in varovanje čebel ter pomagati pri razvoju čebelarske dejavnosti v Sloveniji. »V našem podjetju so v ospredju človek in povezovanje in solidarnost do tistih, ki so pomoči potrebni, zato smo se odločili del prihodka od prodaje izdelkov projekta Čebelice nameniti Zvezi paraplegikov Slovenije za nakup posebnih nakladnih panjev. Ti namreč omogočajo samostojno delo čebelarjem invalidom in večjo možnost vključevanja v dejavnost čebelarstva,« poudarja direktorica in dodaja, da je linija porcelanastih izdelkov večplastna, njen namen pa sega na več področij.

Posebni panji »Gre za že nekajletno sodelovanje s Čebelarsko zvezo Slovenije, zato smo obema partnerjema za donacijo izjemno hvaležni,« pravi predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic. »Pred tremi leti so čebelarji donirali čebelnjak na območju Murske Sobote, lani pa postavili še dodaten prostor, kjer poteka tudi izobraževanje za čebelarje na vozičku – teh je že okoli 22,« pojasnjuje Kastelic in dodaja, da je čebelarska zveza letos zanje zbrala 10 tisočakov. Denar bodo porabili za posebne panje za točenje medu, primerne za ljudi na invalidskih vozičkih, v prihodnosti pa si želijo, da bi začeli to dejavnost tudi tržiti.

»Najprej opominja na pomen čebel, prek naše kranjske čebele pa opozarja tudi na pomen lokalnih čebelarjev in na njihovo izjemno pomembno vlogo v družbi. Na drugi strani pomaga povečevati zavedanje, kako pomembno je enakovredno vključevanje vseh skupin ljudi v družbeno dogajanje, tudi vseh tistih z različnimi potrebami in omejitvami,« opozarja Kraškovičeva.

Ne nazadnje pa upamo, pravi direktorica, da bo vsakega kupca vedno znova opominjala na pomen slovenskih lokalnih pridelovalcev hrane, ki skupaj tvorijo temelj za kakovostno življenje vseh nas.