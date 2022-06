Rotary takole pomaga sanje spreminjati v resničnost (FOTO)

Veliki rotarijski ples ima en glavni cilj – ob dobri glasbi in plesu zbrati čim več dobrodelnih prispevkov za nadobudne mlade, ki blestijo na različnih področjih. Štipendije podeljujejo že od leta 1989, letos bodo podarili kar dve v skupni vrednosti 14.000 evrov.

Letošnja dobitnika štipendije sta Manja Pančur, flavtistka, ki bo jeseni nadaljevala študij na magistrskem programu na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju, in Matevž Matjašec, ki študira fiziko na King's Collegeu v Londonu. Za nas sta povedala, da jima štipendija pomeni ogromno, saj je to nagrada za vložen trud in odlična spodbuda na nadaljnji poti. Manja Pančur je prejela štipendijo v višini 10.000 evrov, Matevž Matjašec pa v višini 4.000 evrov.

Manja Pančur, Vladimir Pezdirc in predsednik Rotary kluba Ljubljana David Lukanović. FOTO: Rotary klub Ljubljana

Za dober namen se je letos v Unionski dvorani zavrtelo kar 200 gostov. Ples je pripravila rotarijska ekipa pod predsedniško taktirko Davida Lukanovića, letošnjega predsednika Rotary kluba Ljubljana.

»Cilj Rotary organizacije je pomagati v vsakdanjem življenju. Skladno s tem ciljem se trudimo, da bi nadarjenim in perspektivnim dijakom in študentom odprli vrata do lepše prihodnosti, zato smo izjemno ponosni, da vsako leto podeljujemo štipendije mladih talentom. S štipendijami želimo mlade podpreti na njihovi študijski poti na priznanih ustanovah in pri razvoju strokovnih znanj. Saj veste, na mladih svet stoji,« so povedali pri Rotary klubu Ljubljana.