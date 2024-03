Razkrivamo, zakaj Robert Golob ni kupil ljudskih obveznic

V začetku februarja je 9.427 državljanov vložilo denar v »ljudske obveznice«. Minister za finance Klemen Boštjančič je razkril, da so skupno vložili 258,4 milijona evrov, povprečna vrednost vpisanih obveznic pa je znašala 27.410 evrov.

Kljub temu da gre za varno naložbo, ki predstavlja izraz zaupanja v našo državo, pa se je za nakup odločila le peščica politikov. Častnik Finance je pred dnevi razkril, da so se med tistimi, ki so jih kupili predsednica države Nataša Pirc Musar in le trije ministri: finančni Klemen Boštjančič, infrastrukturna Alenka Bratušek in in minister za javno upravo Franc Props.

V oči je zbodlo predvsem dejstvo, da med vlagatelji ni predsednika vlade Roberta Goloba. Za ljudske obveznice se nista odločila niti prvaka opozicijskih strank Janez Janša in Matej Tonin.

Ali politiki ne zaupajo sami sebi?

»Prav bi bilo, da vidni politiki pokažejo zaupanje v državo, ki jo upravljajo in v svoje delo, tudi z nakupom ljudskih obveznic ter tako del svojih prihrankov v zameno za primeren donos posodijo državi. Zato se mi zdi dobro, da sta se tako finančni minister Klemen Boštjančič kot državna sekretarka Saša Jazbec odločila za nakup,« je za Slovenske novice povedal nekdanji gospodarski minister, ekonomist in profesor Matej Lahovnik.

»Opazil sem, da je tudi predsednik vlade najavil, da bo kupil obveznice, ne vem pa, zakaj si je kasneje premislil. Verjetno je enostavno pozabil in zamudil rok za vpis obveznic, ker dvomim, da sicer ne bi vložil, saj nekaj tisoč evrov zanj ni nek hud znesek,« je dodal strokovnjak.

Državne obveznice so vrednostni papirji, preko katerih se na kapitalskih trgih zadolžujejo države. Vlagateljem obljubljajo redno plačevanje obresti, običajno predstavljajo varno obliko naložbe z nizkim tveganjem. Vlagatelji, ki kupijo te obveznice, pravzaprav posojajo denar državi – torej, obveznice si lahko predstavljamo kot pogodbo med posojilojemalcem (država, ki izda obveznico) in posojilodajalci (vlagatelji v obveznico), pojasnjujejo pri Generali investments.

Časovna stiska in pomanjkanje denarja

Za razlago, zakaj se Robert Golob ni odločil za nakup obveznic, smo se obrnili na njegov kabinet: »Dr. Golobu zaradi časovne stiske ni uspelo opraviti nakupa obveznic. Premier sicer ocenjuje, da je izdaja ljudskih obveznic dobra in varna naložba. Pozdravlja, da se je Slovenija priključila skupini držav, ki je svojim državljanom ponudila nakup obveznic.«

Predstavniki iz vrst SDS in NSi se na naša vprašanja niso odzvali, Janez Janša pa je v februarskem intervjuju za N1 na vprašanje, če bo vlagal v obveznice, dejal, da nima toliko denarja. Njegova plača v aprilu 2022 je sicer znašala 6099,15 evra.