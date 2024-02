Minister razkril, koliko denarja so Slovenci vpisali v ljudske obveznice

Državljani so vpisali za 258,4 milijona evrov t. i. ljudskih obveznic, je danes povedal minister za finance Klemen Boštjančič. Povprečna vrednost vpisanih obveznic je nekaj čez 27.000 evrov. Država bo kljub predvideni izdaji v znesku 250 milijonov evrov izdala vse vpisane obveznice. Izdaja je predvidena za petek.

Za vzdrževanje likvidnosti na Ljubljanski borzi in pri sklepanju poslov zunaj borze bodo uradnemu vzdrževalcu likvidnosti zakladnih menic in državnih obveznic, to je banki Nova KBM, dodatno dodelili obveznice v višini enega odstotka izdanega zneska obveznic. Celoten skupni nominalni znesek izdaje obveznic za fizične osebe bo tako 261 milijonov evrov, je na novinarski konferenci povedal Boštjančič.

Odprli 5659 novih trgovalnih računov

Državljani so za potrebe vpisa obveznic odprli 5659 novih trgovalnih računov. »Prav ta podatek me še posebno veseli, saj kaže, da so državljani prepoznali ponujeno alternativo drugi naložbam. Dosegli smo enega ključnih ciljev, ki sem ga večkrat izpostavil, to je spodbuditi zanimanje za kapitalski trg,« je dejal minister.

Želi si, da bi vlagatelji, ki so trgovalni račun odprli prvič, ostali aktivni na kapitalskem trgu. »Na ministrstvu za finance si bomo za njegov razvoj prizadevali tudi z drugimi, bolj dolgoročnimi ukrepi,« je napovedal. Odločitev o morebitni novi izdaji ljudskih obveznic po njegovih besedah medtem še ni bila sprejeta.