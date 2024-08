Rekordno število tujih delavcev v Sloveniji, tudi iz Indije, Nepala, Bangladeša in Filipinov

Slovenija se že več let spopada z resnim pomanjkanjem kadrov, kar vodi do vse večjega števila tujih delavcev v državi. Ta trend je še posebej opazen v zadnjih letih, ko so slovenski delodajalci začeli zaposlovati delavce ne le iz držav nekdanje Jugoslavije, ampak tudi iz bolj oddaljenih regij, kot so Indija, Nepal, Bangladeš in Filipini.

Po podatkih državnega statističnega urada se je delež tujih delavcev med delovno aktivnim prebivalstvom v Sloveniji v zadnjih letih močno povečal. Maja letos je ta delež dosegel rekordnih 15,8 %, kar je velik porast v primerjavi s 6,6 % leta 2017. Med tujimi delavci še vedno prevladujejo državljani Bosne in Hercegovine, sledijo pa jim delavci iz Kosova, Srbije in Hrvaške.

Vse več delavcev iz Azije Vseh aktivnih tujih državljanov je bilo maja letos 146.400, še vedno pa so prevladovali državljani Bosne in Hercegovine (BiH), skupaj jih je bilo 71.515. Sledili so državljani Kosova (16.775), Srbije (16.175) in Hrvaške (11.090). A v zadnjih letih slovenski delodajalci pogledujejo tudi daleč prek meja nekdanje Jugoslavije, tako da občutno raste število delavcev iz južne Azije. Delovno aktivnih državljanov Indije je bilo denimo maja 1021, Nepala 409, Bangladeša 266 in Filipinov 184.

V zadnjem času se povečuje tudi število delavcev iz južne Azije, saj slovenski delodajalci vse pogosteje zaposlujejo delavce iz Indije, Nepala, Bangladeša in Filipinov. Zaposlovanje teh delavcev poteka predvsem v področjih gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, gostinstva, prometa in skladiščenja ter trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil.

Slovenska vlada si prizadeva pospešiti zaposlitvene postopke, zato so bile uvedene nekatere zakonodajne spremembe za olajšanje zaposlovanja tujcev. Kljub temu ostajajo izzivi pri sklenitvi novih sporazumov z državami, kot so Filipini, kjer postopki za podpis memoranduma o zaposlovanju še vedno potekajo.