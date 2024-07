Rekordni skoki v Dravo (FOTO)

Spektakularni skoki z mostu so najverjetneje eno najatraktivnejših tekmovanj, ki so v neposrednem stiku z obiskovalci. Ti jih lahko po novem gledajo še bolj od blizu, in sicer odkar je na prenovljenem mariborskem Lentu postavljena Splavarska brv, ki je postala naravna tribuna.

»Letošnjega Remax Opena se je udeležilo največje število profesionalnih skakalcev doslej,« je povedal Aleš Karničnik, organizator prireditve. »Gre za skakalce iz Slovenije, Srbije, Danske, Črne gore, Kosova, Bosne in Hercegovine,« je še dodal Karničnik, ki je prav tako skočil v Dravo.

Sabina Cvilak, operna pevka z mednarodno kariero, je na skoke pripeljala hčerko Rene. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Najstarejši med skakalci je bil sicer Ilija Marović s Kosova. Šteje jih 60. Skakalci so se v vodo pognali z dveh odskočišč. S tradicionalnih 15 metrov in z najvišje točke doslej, 18 metrov, so vratolomnosti izvajali naravnost proti gledalcem na brvi, kar je celotno izkušnjo naredilo še bolj adrenalinsko.

Združeni skakalci v vodo iz držav nekdanje Jugoslavije FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Danica Ksela in Jana Ujčič, novinarki 24ur, sta skoke spremljali s terase bližnjega lokala. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»Zagotovo so tile trije metri ogromno, saj imamo več časa za izvedbo skoka in dodatne elemente,« pravi Karničnik, njegov soorganizator Dušan Ćešić pa dodaja, da je cilj postavljen še višje k nebu. »V prihodnosti želimo skoke z mosta izvajati tudi z 20-metrske točke, kar pozdravljajo vsi tekmovalci, še posebno tisti mladi, ki bi skakali še z vsaj 10 metrov višje skakalnice, kar bi bil absolutni slovenski rekord. Na Kanalu ob Soči se skače s 17 metrov,« je povedal.

Jani Dolinšek, didžej in nekdanji dopisnik Slovenskih novic, in Dušan Ćešić, didžej in sooorganizator prireditve FOTO: MP Produkcija/pigac.si