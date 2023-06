Rekorderju poslancu v enem letu 8000 evrov potnih stroškov, poglejte, koliko so dobili drugi

Nekateri poslanci so najeli poslanska stanovanja, drugi so se odločili, da se bodo v službo raje vozili. Kdo so to in koliko potnih stroškov so prejeli, smo preverili pri službi za odnose z javnostjo Državnega zbora RS (DZ).

Ugotovili smo, da je povprečni poslanec v enem letu – razpolagamo s podatki od marca 2022 do februarja 2023, kar pomeni, da gre za poslance iz dveh mandatov – prejel 1397 evrov potnih stroškov.

Peterici vsaj šest tisoč evrov v enem letu

Največ jih je bilo izplačanih poslancu SDS Francu Brezniku – 8358,09 evra, kar znese slabih 700 evrov na mesec. Poslanec Breznik prihaja iz Cogetincev, ki so od hrama demokracije oddaljeni 159 (cestnih) kilometrov, vožnja z avtomobilom v eno smer pa traja po izračunih spletne aplikacije Google Zemljevidi uro in 44 minut.

Sledita Dejan Zavec iz Gibanja Svoboda (6888,62 evra ali 574 na mesec), ki prihaja iz 150 kilometrov oddaljenih Juršincev, in poslanka SDS Suzana Lep Šimenko (6666,01 evra ali 555 evrov na mesec), ki živi v 144 kilometrov oddaljenem Vidmu pri Ptuju.

Poslanec, ki je postal župan

Na četrtem mestu je nekdanji poslanec SDS Janez Magyar – prejel je 6653,49 evra, a se je lani podal na volitve za lendavskega župana in zmagal. Ker je županska funkcija nezdružljiva s poslansko, se je moral eni od funkcij odpovedati; odločil se je, da bo kariero nadaljeval kot župan.

Več kot štiri tisoč evrov potnih stroškov so prejeli še:

poslanka SD Meira Hot (4534,96 evra, iz Lucije),

(4534,96 evra, iz Lucije), poslanec Gibanja Svoboda Tine Novak (4632,40 evra, iz Černelavcev),

(4632,40 evra, iz Černelavcev), poslanka SDS Karmen Furman (5334,11 evra, iz Slovenske Bistrice),

(5334,11 evra, iz Slovenske Bistrice), poslanec SDS Bojan Podkrajšek (5498,48 evra, iz Loč) in

(5498,48 evra, iz Loč) in poslanka SDS Alenka Helbl (6008,60 evra, iz Radelj ob Dravi).

Koliko so izplačali Golobu, Janši in Šarcu

Nekdanji premier Marjan Šarec, ki je kratko sedel v poslanske klopi, kasneje pa postal minister za obrambo, je kot poslanec prejel 140 evrov potnih stroškov (iz Šmarce), njegov naslednik na premierski funkciji, danes poslanec, Janez Janša 1801 (iz Silove). Na seznamu je tudi Robert Golob, ki je, ko je bil v hramu demokracije, prejel 133 evrov potnih stroškov (iz Kromberka).

Seznam prejemnikov potnih stroškov od marca 2022 do februarja 2023, vključno z zneski, objavljamo spodaj (mnogih, ki so na seznamu, ni več v državnem zboru).