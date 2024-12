Prazniki so pred vrati in to je čas, ko naši domovi omamno zadišijo tudi po domačih dobrotah. Seveda ima potica posebno mesto med njimi, saj je slovenska posebnost, naš ponos. Zato je prav, da tradicijo ohranjamo in jo prenašamo na mlajše rodove. Nedavna 9. državna razstava potic v Šentjerneju je potrditev, da se za prihodnost potice ni bati. V peki potic so se namreč preizkusili tako izkušeni peki in pekarice kot tudi najmlajši, celo vrtičkarji. Bodimo ponosni na našo kulinarično dediščino, ki nam je pustila potice kot nekaj posebnega, kar imamo samo Slovenci, kot svojo zaščiteno tradiciona...