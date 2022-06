Razred ugledne zdravnice znova skupaj

Minuli konec tedna so se v gostišču Mencinger v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni srečali maturanti Gimnazije Murska Sobota, ki so maturo opravili v juniju daljnega leta 1961. Šlo je za razred B, katerega razredničarka je bila Irena Čebašek, mama Zdenke Čebašek Travnik, ugledne slovenske zdravnice, specialistke psihiatrije in sistemske družinske terapevtke, ki je bila v obdobju 2007–2013 varuhinja človekovih pravic. Irena Čebašek je izhajala prav iz gostilniške družine Mencinger v Črešnjevcih.

Pred 61 leti sta bila na Gimnaziji Murska Sobota dva razreda. Razred A je bil namenjen predvsem dijakom iz Murske Sobote, razred B pa dijakom širšega območja Pomurja. Takrat je bila to edina gimnazija na območju Pomurja. Nekdanji soboški maturanti so ob druženju med seboj spregovorili o času, ki za takratne dijake ni bil lahek.

V razredu je bilo 29 dijakov, danes jih živi še 20. Srečanja se je udeležilo le sedem bivših sošolcev, saj so nekateri v slabem zdravstvenem stanju. Kot je bilo slišati na srečanju, je večina takratnih maturantov dokončala študij in se nato zaposlila na območju Pomurja, zdaj so že v pokoju. Med njimi jih je kar pet zaključilo medicinsko fakulteto, preostali pa so opravljali pomembne službe v regiji. Prav na dan srečanja je bil v sobotni izdaji slovenskega dnevnika objavljen prispevek, v katerem je omenjen njihov pokojni sošolec Herbert Šefer, ki je bil več let generalni direktor Radenske, v enem mandatu pa tudi župan Radencev. Šefer je umrl leta 2011, pokopan je v Mariboru.

Ob koncu tokratnega srečanja je bilo sklenjeno, da se bodo nekdanji maturanti v prihodnje srečavali vsako leto v juniju.

