Razkrivamo novi primer izkoriščanja delavcev v Sloveniji: delali po več kot 12 ur na dan, na malico jim včasih niso pustili

Inšpektorat za delo je odkril nov primer izkoriščanja tujih delavcev v Slovenski Bistrici, v podjetju Alumero in izdal za skoraj 40.000 evrov glob.

Omenjeno podjetje je marca 2023 sprejelo 28 ukrajinskih delavcev prek dveh »posredniških podjetij« in sicer Askar Slo in Prana, ki sploh nista bili licencirani kot agenciji za posredovanje delavcev. »Odkrili so, da so bili delavci napoteni k uporabniku Alumero brez ustreznih dovoljenj in vpisov v register. Inšpektorat je takoj ukrepal in izdal prepovedni odločbi "posredniškima podjetjema", kar pomeni, da jima je prepovedal nadaljnje posredovanje delovne sile, dokler ne odpravita nepravilnosti in uredita vpisa v register posredovalcev delovne sile.«

Niti na malico niso smeli

Med nadzorom so inšpektorji izvedeli še, da naj bi tuji delavci delali dnevno po 12 ur in več: »Poleg tega so bili tudi obravnavani drugače kot delavci, ki so pri njem zaposleni, saj niso uporabljali skupnih prostorov za malico, občasno sploh niso smeli iti na kosilo. Inšpektorji konkretnih podatkov o opravljenih urah niso mogli dobiti, saj "posredniški podjetji" nista vodili evidenc delovnega časa, iz katerih bi bili razvidni prihodi in odhodi iz dela. Podobno kot v primeru Stominus, pa so tudi v tem primeru inšpektorji neuradno po nadzoru izvedeli, da so posredovani delavci po opravljenem inšpekcijskem nadzoru začeli delati tako kot delavci zaposleni neposredno pri Alumero – torej 8 ur dnevno in 40 ur tedensko.«

Prijavite delodajalce

»Podjetje Alumero je jasen primer izkoriščanja tujih delavcev, kar je nesprejemljivo. Na Inšpektoratu za delo bomo s trdim in vztrajnim delom postopoma ter učinkovito izkoreninili tovrstne prakse. Ob tem pa pozivam vse delavce, da če prepoznajo podobne primere izkoriščanja ali pa imajo informacije o kršitvah delovnih pravic, to čim prej prijavijo na inšpektorat, saj je njihovo sodelovanje ključno pri uspešnem vodenju inšpekcijskih postopkov,« opozarja vršilka dolžnosti glavne inšpektorice za delo Katja Čoh Kragolnik.

