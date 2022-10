Razkrivamo, kaj je Janša rekel Logarju po prihodu v njegov štab (VIDEO)

Predsednik SDS Janez Janša je v štab prišel, kakšno uro po zaprtju volišč in takoj na začetku ni dal izjave. Po pozdravu v baru sta se s predsednikom SLS umaknila stran od medijev in sama kramljala. Počakal je na trenutek, ko je imel Anže Logar čas in mu izrekel naslednje besede: »Čestitke za rezultat,« je dejal, ko mu je s širokim nasmehom na obrazu segel v roko.

FOTO: P. Pa.

Logar je med drugim čestital neodvisni kandidatki Nataši Pirc Musar, ki ji prav tako kaže, da se bo uvrstila v drugi krog volitev čez tri tedne. Ocenil je, da bo na koncu razlika med njima še rahlo manjša.

Pred drugim krogom pričakuje vsebinsko razpravo in na koncu se bodo volivci odločili, kateri bo prepričljivejši, je dejal.

Logar, ki kandidira s podporo volivcev ter strank SDS in SLS, je povedal, da je kampanjo vodil popolnoma ločeno. V kampanji predstavljam stališča, ki jih sam zastopam in za katerimi stojim. Nekateri so morda to razumeli, kot da se distanciram, dejansko pa sem bil sam, Anže Logar, kandidat.