Novi primeri izkoriščanja tujih delavcev pri nas: delali tudi 372 ur na mesec

Društvo Delavska svetovalnica bo podalo kazenske ovadbe zaradi kršitev delovne zakonodaje v primeru delavcev turškega podjetja Türkcam, ki je podizvajalec partnerja v konzorciju izvajalcev gradnje drugega tira Divača–Koper Yapija Merkezija. Delali so tudi po 372 ur na mesec, socialni prispevki zanje v Sloveniji niso plačani, so ugotovili.

Na društvo so se obrnili trije turški delavci. Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani na podlagi podatkov za enega od njih povedal vodja svetovalnice Goran Lukić, so delali od 300 do 372 ur na mesec.

»To je eklatantno kršenje vseh določil delovne zakonodaje okoli počitkov, delovnega časa, odmorov,« je poudaril Lukić.

Delodajalec dolžan spoštovati delovno zakonodajo

V pogodbi med naročnikom, družbo 2TDK, ter izvajalci je po njegovih besedah navedeno, da je izvajalec dolžan spoštovati veljavno delovno zakonodajo, torej uporabljati veljavno kolektivno pogodbo gradbene dejavnosti v Sloveniji, ta dolžnost pa velja tudi za vse podizvajalce. Kolektivna pogodba med drugim določa dodatke zaradi razporeditve delovnega časa (npr. za nočno in nedeljsko delo) in dodatek za nadurno delo.

Plačevali niso niti socialnih prispevkov v Sloveniji

Ob tem so ugotovili tudi, da niso bili plačani socialni prispevki v Sloveniji, pa bi morali biti. Če med državo, v kateri potekajo dela, in državo, iz katere prihaja izvajalec, ni sklenjenega sporazuma o socialni varnosti – med Slovenijo in Turčijo ga ni –, se namreč status delavca določa izključno na podlagi nacionalne zakonodaje in predpisov EU, ki se v Sloveniji uporabljajo neposredno. Tako je med drugim treba delavce prijaviti v sistem zdravstvenega in socialnega zavarovanja.

Dva delavca sta pri Finančni upravi RS (Furs) preverila, ali so bili zanju plačani prispevki – v evidencah Fursa podatkov, da bi bili, ni.

Proti turškima podjetjema bodo podali kazensko ovadbo

»Delavci imajo vso pravico, da dobijo do centa izplačano, kar jim pripada, hkrati pa ima država odgovornost, da ugotovi, kaj se dogaja z davki in prispevki,« je poudaril Lukić.

Koliko prispevkov bi moralo biti plačanih, v svetovalnici ne morejo izračunati, ker nimajo vseh plačilnih list. Imajo le podatke o tem, koliko so delavci dobili plačano, ne pa o tem, koliko bi morali dobiti. Po slovenski zakonodaji bi lahko delali 40 ur na teden in imeli do 20 ur nadur na mesec. »V njihovih plačilnih listah po navadi piše 20 nadur. Postavlja se vprašanje, kaj je s preostalimi urami,« je dejal Lukić.

Društvo bo danes podalo kazensko ovadbo proti podjetjema Türkcam in Yapi Merkezi ter odgovorne osebe teh dveh podjetij, je napovedal.

Zaradi preobremenjenosti poškodbe pri delu

Laura Orel iz Delavske svetovalnice je opozorila, da se zaradi delovne preobremenjenosti dogajajo poškodbe pri delu. Eden od delavcev se je oktobra na delovišču hudo poškodoval, delodajalec pa mu ni izdal poškodbenega lista niti ni prijavil poškodbe pri delu. V društvu imajo dokumentacijo, ki dokazuje, da je bil obravnavan na urgenci, kamor je bil prepeljan s službenim vozilom z gradbišča.

Poraja se mi vprašanje, koliko je še bilo takšnih poškodb, ki niso bile nikoli prijavljene, in koliko je še delavcev, za katere ne vemo, kaj se je z njimi dogajalo po poškodbi. Sprašujem se tudi, kako poteka nadzor slovenskih pristojnih organov, da ne ugotovijo neujemanja v uradnih evidencah delovnega časa in tistih, ki jih imajo delavci glede na število opravljenih ur,« je dejala.

Kot je povedal Lukić, so s primeri seznanjeni tako 2TKD kot izvajalci. V društvu ocenjujejo, da poskuša turško podjetje, ki je, kot so vmes izvedeli, v prisilni poravnavi, zavlačevati.

Eden od delavcev je medtem dobil odpoved delovnega razmerja, eden je sam dal odpoved, eden pa še dela.

Inšpekcija je po navedbah svetovalnice decembra 2021 sprejela usmeritev, da bo zagotavljala stalen periodični nadzor nad vsemi delovišči drugega tira in glede na dokumentacijo, ki so jo od inšpekcije prejeli, je bilo nadzora precej, je dodal Lukić.