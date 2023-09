Razkrite plače Slovencev: zaslužite več ali manj od povprečja?

Lani je polovica zaposlenih v povprečju zaslužila manj kot 1229 evrov neto na mesec. Nekaj več kot 63 odstotkov zaposlenih je prejelo povprečno mesečno neto plačo, nižjo od slovenskega povprečja, ki je znašalo 1424 evrov, je danes sporočil statistični urad.

Povprečna mesečna neto plača žensk je lani znašala 1382 evrov in je bila za 5,1 odstotka nižja od plače moških. Mediana mesečne neto plače, ki populacijo deli na dva enaka dela, je pri moških znašala 1256 evrov in pri ženskah 1193 evrov. Desetina zaposlenih je prejela v povprečju manj kot 830 evrov, en odstotek pa več kot 4051 evrov neto na mesec.

Povprečna mesečna neto plača je bila lani v primerjavi s predlani višja za sedem odstotkov. Po začasnih podatkih je bila v kohezijski regiji zahodna Slovenija v primerjavi z letom prej višja za 7,3 odstotka, v vzhodni Sloveniji pa za 6,6 odstotka.

Dejavnosti, v katerih so se plače najbolj zvišale

Neto plače so se najbolj zvišale v dejavnostih zdravstvo in socialno varstvo (za 18,1 odstotka), gostinstvo (za 13,5 odstotka), promet in skladiščenje (10,8 odstotka) ter kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo (10,4 odstotka). Najbolj so se znižale v izobraževanju (za štiri odstotke) ter dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti (za dva odstotka). Najbolj so se plače dvignile zaposlenim pri pravnih osebah.

Moški z osnovnošolsko izobrazbo so lani prejeli nižjo neto plačo kot 1000 evrov samo v starostni skupini od 15 do 24 let, ženske pa v vseh starostnih skupinah od 15 do 64 let. Manj kot 1000 evrov neto so prav tako prejele ženske s srednješolsko izobrazbo, stare med 15 in 24 let.

Razlika v plači med moškimi in ženskami je bila precejšnja med višje- oz. visokošolsko izobraženimi. Neto plače moških so bile lani v povprečju za petino višje od ženskih. Največja razlika med moškimi in ženskami s to ravnjo izobrazbe je bila v starostni skupini 35–44 let, pri čemer so moški prejeli približno četrtino več kot ženske.

Med najnižje plačanimi so bili tudi delavci za pomoč pri pouku. Ti so prejeli v povprečju okrog 900 evrov neto na mesec in so bili poleg frizerjev, čistilcev, pralcev ipd. med najnižje plačanimi delavci. Med najvišje plačanimi pa so bili menedžerji, med katerimi so nekateri prejeli v povprečju tudi več kot 5000 evrov neto na mesec, so navedli.

Kje zaslužijo več kot 3000 evrov

Več kot kot 3000 evrov neto na mesec so v povprečju zaslužili zdravniki specialisti, razen splošne medicine, ki so prebivali v koroški, posavski, obalno-kraški in pomurski regiji, med zdravniki specialisti splošne medicine pa le tisti iz goriške in koroške statistične regije.

Med farmacevti so najvišjo povprečno mesečno neto plačo prejeli zaposleni iz jugovzhodne Slovenije (2857 evrov) in osrednjeslovenske statistične regije (2585 evrov). Sledili so zaposleni iz posavske, gorenjske in zasavske statistične regije.

Državljani drugih držav EU, zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, so zaslužili precej več kot državljani Slovenije. V teh dejavnostih so državljani Slovenije prejeli v povprečju 1955 evrov neto na mesec, državljani drugih držav EU pa 4894 evrov.

Z vidika izobrazbe so največ zaslužili matematiki in statistiki. Med moškimi so največ zaslužili tisti z izobrazbo s področja matematike in statistike (2256 evrov neto), med ženskami pa tiste z izobrazbo s področja prava (1892 evrov neto).

Več kot 2000 evrov neto so v javnem sektorju zaslužili tisti z izobrazbo iz veterinarstva, v zasebnem sektorju pa tisti z dokončanimi interdisciplinarnimi izobraževalnimi aktivnostmi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika, ter z izobrazbo iz matematike in statistike.