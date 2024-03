Razburjeni Janša: Svobodnjaki želijo ukiniti gasilske veselice

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je pripravilo novo Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah. Na noge so skočili poslanci SDS z Janezom Janšo na čelu: »To je na meji verjetnega. Svobodnjaki hočejo kar z odlokom preprečiti zborovanja in onemogočiti celo gasilske veselice.«

Kaj pravi ministrstvo?

Z novo uredbo se ne strinja niti gasilska zveza, ki je na ministrstvo poslala dopis, s katerim je izrazila nasprotovanje. Ministrstvo se je odzvalo z razlago, v kateri je zapisalo, da v primerjavi z veljavnim aktom nova uredba ohranja enako vsebino. Določala naj bi splošne določbe, mejne vrednosti kazalnikov hrupa, ocenjevanje ravni hrupa, uporabo zvočnih naprav na prireditvah in shodih, pa tudi prijavo uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah. Mejne vrednosti kazalnikov hrupa za prireditve ali shode se s to uredbo ne spreminjajo. Novi sta le dve določili.

Gasilci so nepogrešljiv del vaških skupnosti. FOTO: Pgd Gorišnica

Ministrstvo v uredbi navaja: »Za namen učinkovitejšega nadzora nad spoštovanjem z dovoljenji za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom dovoljene glasnosti prireditve ali shoda smo v ta namen za vse prireditve ali shode, ki se izvajajo tudi v času noči, zahtevali izvedbo meritev hrupa.«

Število prireditev je omejeno

Predlog nove uredbe naj bi prav tako jasno opredeljeval največje število prireditev zunaj prireditvenega prostora, ki se lahko izvedejo na istem kraju v koledarskem letu in trajajo tudi ponoči: »S predlogom uredbe je število tovrstnih prireditev 18 na leto. Nekatere občinske uprave namreč aktualno zakonodajo razumejo, kakor da število prireditev ni omejeno.«

Uredba se nanaša na vse shode ali prireditve, ki potekajo na prostem. Ne velja za shode ali prireditve v objektu, namenjenem športnim ali drugim javnim prireditvam, ki v skladu s predpisi s področja varstva okolja pridobijo pravnomočno okoljevarstveno soglasje ali sklep o predhodnem postopku.

Gasilci družijo vaško prebivalstvo

Namen gasilskih društev je, poleg primarne požarnovarstvene dejavnosti, tudi združevanje in povezovanje ljudi pri različnih aktivnostih na kulturnih in drugih področjih, njihove dejavnosti so pogosto središče vaškega družabnega življenja. S prireditvami zbirajo sredstva za svoje delovanje, krepijo skupnost in povezujejo ljudi. Poleg tega imajo njihovi dogodki pomembno nalogo spodbujanja članstva v prostovoljnih gasilskih društvih, kar neposredno vpliva tudi na operativno pripravljenost gasilskih enot, saj močno članstvo pomeni večjo zmogljivost in učinkovitost pri posredovanju v primeru nesreč.

Bojijo se, da bi nova uredba povzročila povišanje stroškov in otežila administrativne postopke, to pa bi lahko negativno vplivalo na zbiranje finančnih sredstev za gasilska društva ter druge organizatorje. Skrbi jih tudi, da bi bili nekateri deli nove uredbe neizvedljivi.

Žan Mahnič je v svoji objavi omenil tudi Inštitut 8. marec, ki s predlogom ni povezan. FOTO: Zajem Zaslona Twitter

»Namen organizacije gasilskih veselic je večplasten in izjemno pomemben za lokalne skupnosti in celotno državo. Predvsem so namenjene zbiranju finančnih sredstev za nakup gasilske opreme in zagotavljanje delovanja gasilskih društev. Ta sredstva so ključna za vzdrževanje in nadgradnjo gasilske opreme ter vozil, kar omogoča učinkovito delovanje društva pri posredovanju ob požarih in drugih nesrečah, s tem pa tudi društva sama prispevajo k financiranju delovanja javne gasilske službe,« opozarjajo gasilci.

Uredba je razburila tudi nekatere člane stranke SDS. Janez Janša je na omrežju X zapisal, da je predlog na meji verjetnega, češ da želijo v Svobodi kar z odlokom preprečiti zborovanja in onemogočiti celo gasilske veselice. Žan Mahnič je v svoji objavi omenil tudi Inštitut 8. marec, ki s predlogom ni povezan.