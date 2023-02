Ravnateljica OŠ Savsko naselje o vdoru v e-redovalnico: Takoj jim je bilo jasno, da smo jim prišli na sled

Poročali smo že, da so učenci iz OŠ Savsko naselje vdrli v e-redovalnico in si popravili ocene.

O tem je danes spregovorilo tudi vodstvo šole in ravnateljica šole Verica Šenica Pavletič je razložila, da so za dogajanje izvedeli v ponedeljek. »Ko smo za učence pripravljali polletna obvestila o ocenah, je eden od učiteljev ugotovil, da pri enem učencu ocena ni takšna, kakršno mu je dal,« je povedala. Učitelj je zato preveril zgodovino vnašanja ocen in ugotovil, da je bila ocena spremenjena prek profila njegove sodelavke.

Ko je pregledoval še ocene drugih učencev, je ugotovil, da je pri še enem učencu zapisana ocena, ki je ni vnesel sam. Vodstvo šole je takoj blokiralo njen dostop do redovalnice podjetja Lo.polis in jo o tem obvestilo. Podjetje Logos, ki ponuja storitev redovalnice Lo.polis, je za STA pojasnilo, da so šoli poslali zahtevane revizijske sledi.

V letošnjem šolskem letu so v redovalnico posegali štirje učenci, vsi iz devetega razreda OŠ. Dva učenca sta dvakrat spremenila oceno pri enem predmetu, en učenec je spremenil eno oceno pri štirih predmetih, en učenec pa ocene pri šestih predmetih, je pojasnila ravnateljica.

Pri tem so bili zelo spretni, saj so si ocene izboljševali za eno oceno, denimo iz dvojke na trojko ali iz trojke na štirico. »Učitelj ima recimo 150 otrok, ne zapomni si točno, kako in kaj,« je povedala Šenica Pavletič.

Učenci takoj priznali, na šoli kriminalista

Na zagovor so na šoli poklicali tudi učence. »Takoj jim je bilo jasno, da smo jim prišli na sled. Takoj so povedali, kaj so storili,« je dejala ravnateljica.

Kot je poudarila, je poneverjanje ocen hujša kršitev in kaznivo dejanje, zato so o tem obvestili policijo. Šolo sta obiskala kriminalista, ki sta o posledicah dejanja obvestila tako učence kot starše.

Po besedah ravnateljice je šola o posegu obvestila vse institucije in javnost, saj sta še dodatna dva učenca, ki sta medtem že napredovala v srednjo šolo, na ta način lani vplivala na svoje zaključne ocene. Šola je namreč letošnje posege že povrnila v zakonito stanje, pogovor, kako popraviti ocene teh dveh, pa med ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Mestno občino Ljubljana (Mol) še poteka, je dejala ravnateljica.