Ko smo včeraj poklicali ravnateljico ljubljanske Osnovne šole Savsko naselje Verico Šenico Pavletič, nas je, še preden smo ji zastavili prvo vprašanje, presenetila z ekspresnim povabilom: »Jutri vas vabim na tiskovno konferenco, kjer bom vse povedala in obrazložila.« Kaj smo jo hoteli vprašati in o čem bo javnost ravnateljica obvestila danes popoldne? Govorila bo o vdoru v informacijski sistem Lo.Polis, v katerem šola hrani tudi vse ocene učenk in učencev ter še marsikatere druge osebne podatke. Govorila bo o vdoru v e-redovalnico, ki so ga povzročili, po naših podatkih, trije dev...