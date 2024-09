Ravnateljica OŠ Brezovica pri Ljubljani ravnala po protokolu: učenka si je migranta izmislila

Zgodba poletja z domnevnim nasiljem nad učenko Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, ki ga je bil osumljen 24-letni Maročan, nato pa je policija sporočila, da se dogodek na mestnem avtobusu sploh ni zgodil, dobiva nove razsežnosti. Pred dnevi se je na pobudo direktorja inštituta Državljan D Domna Saviča, ki je naslovil resne obtožbe zoper ravnateljico Meto Trček, odvila seja sveta zavoda šole, na katerem so govorili o predlogu za njeno razrešitev, ker naj bi z dopisom staršem, v katerem jih je o dogodku obvestila, širila nestrpnost.

Svet zavoda si je bil enoten, da je ravnateljica ravnala, kot je pojasnila predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič, »po protokolu, ki je dogovorjen s policijo. Šolniki nismo preiskovalci kaznivih dejanj, naša naloga je, da opolnomočimo otroke, kako v takšnih primerih ravnati, in jim nuditi psihološko pomoč, kar je bilo v tem primeru narejeno.« Zato je Svet zavoda sprejel sklepe, da se o razrešitvi ravnateljice ne glasuje in da jo pri delu podpira.

Ravnateljica Meta Trček je zaradi dogodka in očitkov osebno zelo prizadeta. FOTO: Gordana Stojiljković

Zavrnila očitke

Ravnateljica je zavrnila očitke, da si je v sporočilu staršem izmislila zgodbo o migrantu. Po dogodku je ravnateljica staršem učencev poslala obvestilo, v katerem je zelo natančno opisala dogajanje na avtobusu, dopis pa je proti njeni volji končal v medijih in se bliskovito širil po družbenih omrežjih.

Mama domnevno napadene učenke je zadnji majski dan pozno popoldne šolsko psihologinjo obvestila, da je neki fant zelo pijan poškodoval njeno hčer in ju skupaj s sestro zasledoval do doma. Šolo je prosila za ukrepanje, psihologinja pa naj bi se pogovorila s prestrašenima hčerkama. V nedeljo je bila s strani predstavnice sveta staršev o dogodku obveščena tudi razredničarka ene od vpletenih deklic. Kot je povedala Trčkova, so takrat dobili informacijo, da je mama dogodek prijavila policiji in deklico peljala na urgenco.

»Razredničarko sem pomirila, da se bomo z deklicama pogovorili v ponedeljek in poklicali Ljubljanski potniški promet,« je dodala ravnateljica.

Očitke direktorja inštituta Državljan D Domna Saviča, ki je naslovil resne obtožbe zoper ravnateljico, so zavrnili in celo napovedali morebitno tožbo. FOTO: Osebni arhiv

Starejša je povedala, da ne ve veliko, saj da je stala na drugem delu avtobusa. »Mlajša je povedala, da je na avtobusu na poti domov stala v zadnjem delu in neznanemu moškemu pobrala list papirja, ki mu je padel. Moški jo je zgrabil za roko in jo z neznanim predmetom poškodoval po roki. Ko je roko vlekla stran, ji je pomagala starejša gospa, ob izstopu pa jima je moški sledil do doma. Ko sta za to povedali mami, je ta poklicala policijo, ki je moškega v okolici doma prijela. Deklica je dodala, da je policija rekla, da je moški migrant,« je povzela dekličino pripoved. A že varnostne kamere z avtobusa so pokazale, da se dogodek sploh ni zgodil tako, kot je bil prijavljen.

Ker so se po šoli širile govorice, so pripravili obvestilo za starše in učitelje, da bi jih seznanili s točnimi informacijami in jim podali napotke, kako v takšnih situacijah odreagirati. V torek je psihologinja na podlagi dekličine pripovedi pripravila obvestilo in v njem zapisala, da je policija moškega izsledila in odpeljala v azilni dom Vič. Ravnateljica je besedilo spremenila tako, da je bil storilec opisan kot neznani moški.

Otroška domišljija nima meja, kar pa preseneča, je domišljija odraslih, ki širijo lažne novice.

»Glede na to, da je bilo ravnateljici storjene kar nekaj škode, ravnateljico in šolo podpiramo v morebitnem iskanju pravnega zadoščenja,« je napovedal predsednik sveta Kristijan Musek Lešnik. Miheličeva je opozorila, da »so šole postale poligon za čiščenje frustracij ljudi, ki lahko nekaznovano oblatijo osebe, kar je nedopustno«. Trčkova je namreč zelo prizadeta, ali bo proti Saviču sprožila kakšen postopek, pa še ni znano.

»Otroška domišljija nima meja, kar pa preseneča, je domišljija odraslih, ki širijo lažne novice,« je med drugim poudaril brezoviški župan Metod Ropret in dodal, da vodstvo šole uživa popolno podporo ustanoviteljice zavoda.