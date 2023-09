To je Denis Avdić zapisal pokojnemu Sašu Hribarju v slovo

Ob petkovi smrti radijskega voditelja Saša Hribarja so mediji in družbena omrežja polni izrazov žalosti, šoka in spominov nanj. Številni ga opisujejo kot legendo slovenskega radia in satire, kot človeka, ki jih je ob petkovih dopoldnevih spravljal v smeh, njegovi sodelavci pa tudi kot globokega in razmišljujočega človeka.

Sašo Hribar FOTO: Jože Suhadolnik

Od njega se poslavljajo številni Slovenci, med njimi tudi ves politični vrh, s predsednico države Nataše Pirc Musar na čelu, ki je na družbenem omrežju X zapisala, da je bil Hribar s svojim edinstvenim humorjem in imitacijami ena od legend slovenskega televizijskega prostora, ki bo ostala zapisana v večnost.

Bojan Kranjc, ki je bil scenarist in avtor formata oddaje Hri-Bar, pa je za MMC dejal, da je o Sašu Hribarju lažje povedati tisoč besed kot napisati dva stavka.

Na družbenem omrežju se je od radijskega velikana poslovil tudi Denis Avdić s spodnjim zapisom, ki ga objavljamo v celoti nelektoriranega:

»Prvič v živo sem ga videl, ko je nastopil na maturantskem plesu … policijskem … in pred bodočimi policisti govoril, igral na kitaro, pel … nato me je navdušil nad imitacijami … nikoli nisem znal imitirati nekoga tako, da sem ga 'skinil' … vedno sem lažje 'skinil' njegovo imitacijo nekoga … nekje v srednji šoli sem prebral njegovo definicijo humorja. Po spominu gre nekako takole. Humor je menjava koordinatnega sistema. Greš recimo na neki drug kontinent in nekje v divjini vidiš domorodca, ki je popolnoma gol, dol mu binglja tista reč, obraz ima pobarvan, v roki drži kopje in gleda v daljavo. Tam v tistem okolju je to popolnoma normalno. No zdaj tega istega človeka prestavi na Bavarca, kako čaka avtobus.

Ko preberete Godlerjevo knjigo Razgaljeni boste še bolj spoznali enega največjih humoristov pri nas.

Dal je priložnost mnogim mladim, bil mentor in skozi celo kariero ostal svoj.

Šok. Ni ga več. Mlad. 63 let. Dal nam je veliko. V zabavo in v razmislek.

Počivaj v miru Sašo Hribar. Počivaj v miru Gospod Radio.«

Vsi novi, vsi lepi

Sašo Hribar je še v petek po programu vodil oddajo Radio Ga-Ga in nihče ni slutil, da je to njegova zadnja oddaja. Naslov oddaje v novi sezoni po poletnih počitnicah je bil Vsi novi, vsi lepi. Okoli voditelja so bili zbrani imitatorji, njegovi sodelavci, ki so vsak petek poskrbeli, da si bomo Radio Ga-Ga zapomnili kot kultno satirično oddajo.