Sašo Hribar tik pred smrtjo še igral košarko

Novica o nenadni smrti legendarnega radijskega voditelja Saša Hribarja je pretresla slovensko javnost. Na družabnih omrežjih se od petka dalje po novici o smrti vrstijo slovesa številnih pretresenih sodelavcev, znanih Slovencev in njegovih zvestih poslušalcev.

Od radijske legende se je v zapisu na družbenem omrežju Facebook poslovila tudi njegova sodelavka z Radia Ga Ga in voditeljica Dnevnika Valentina Plaskan, ki se je spomnila na zadnjo petkovo oddajo Radio Ga Ga, ki so jo posneli skupaj. »Še vedno ne zmorem dojeti, da smo še dopoldne skupaj sedeli v studiu in se smejali, kot da je to nekaj samoumevnega. Ker tako pač je, ker je petek, ker je življenje v resnici tako zelo preprosto. A prav neverjetno je, s kako osupljivo neizprosnim smislom za 'humor' to isto življenje vsakič znova najde načine, da nas opomni na nepomembnost in majhnost stvari, za katere nas ta svet od malih nog uči, da bi nas morale skrbeti … in na izmuzljivost dogodkov ter oseb, ki zares štejejo. In kako prekleto dobro si za te nesmisle vedno znova znal poiskati prave glasove in besede,« je med drugim zapisala in dodala, da gre za »nepredstavljiva izgubo za vso državo,« je zapisala.

Popoldan je Hribar igral še košarko, po košarki je sledilo druženje, potem pa ga je izdalo srce. Bojan Kranjc, ki je bil scenarist in avtor formata oddaje Hri-Bar, pa je za MMC dejal, da je o Sašu Hribarju lažje povedati tisoč besed kot napisati dva stavka. »Edino, kar me pomirja, je dejstvo, da četudi veliko prezgodaj, je odšel točno tako, kot bi si sam želel: lep dan, petek, dopoldne oddaja, popoldne košarka na domačem igrišču in potem kratek spanec … Ki se je tokrat zavlekel v neskončnost. Zelo ga bom pogrešal.«

Na sinočnjem glasbenem festivalu Popevka 2023 v studiu TV Slovenija je orkester odigral skladbo v spomin na v petek preminulega Saša Hribarja.