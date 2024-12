Kako hkrati znižati dohodnino in povišati pokojnino

Sta nakupovalni mrzlici na črni petek in spletni ponedeljek pustili posledice (beri: luknjo) v denarnici oziroma na tekočem računu? Ali pa je nemara ostalo še kaj denarja, ki ga velja vložiti v lepšo prihodnost? Naj vam zaupamo recept oziroma naložbo, ki je ne boste obžalovali. Verjetno vas zanima, koliko lahko vplačate in privarčujete? Maksimalna premija, ki še zagotavlja davčno olajšavo, znaša 5,844 odstotka vaše bruto plače oziroma 24 odstotkov prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ne več kot 2.903,66 evra letno (velja za leto 2024). Vplačani zneski do omenjene višine vam nižajo obveznost dohodnine.

Koliko boste »dobili nazaj«? Znesek povrnjene dohodnine oziroma znižanega plačila dohodnine je odvisen od dohodninskega razreda posameznika. Do kolikšnega zneska povrnjene dohodnine ste upravičeni, lahko hitro in enostavno preverite po spletu in z informativnim izračunom povrnjene dohodnine.

Naročnik oglasne vsebin je Triglav, pokojninska družba, d. d.