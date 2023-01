Pust že trka na vrata (FOTO)

Na pustno soboto, 18. februarja, se bodo zvrstili številni dogodki, prav tako na pustno nedeljo, 19. februarja. Med zgodnejšimi so cerkljanski laufarji, ki se že podijo po mestu. Celotno skupino si boste lahko ogledali na pustno nedeljo in na pustni torek.

Letošnji program kurentovanja so že predstavili na Ptuju, kjer bodo pustne dogodke začeli na svečnico, 2. februarja. Točno opolnoči bodo na domačiji Zvonka Križaja, drugega princa karnevala, v Budini pri Ptuju pripravili kurentov oziroma korantov skok. Začetek pustnega časa naznanja še posebno mističen dogodek. Ob polnoči in ob soju ognja si kurenti prvič nadenejo zvonce ter z glasnim zvonjenjem začnejo odganjati zimo in zlo.

Žaganje babe v Cerknici.

Na Ptuju bo veselo vse od 11. do 21. februarja. V soboto, 11. februarja, bo otvoritvena povorka, edinstveno etnografsko doživetje, ki ponuja dragocen vpogled v slikovite pustne navade od blizu in daleč. Avtohtone like in maske boste lahko spoznali 12., 13., 14., 16. in 20. februarja ob 18.00 na Mestnem trgu. Vrhunec ptujskih pustnih dogodkov bo v nedeljo, 19. februarja, ko se bo ob 13. uri začela mednarodna karnevalska povorka, ki predstavlja vrhunec kurentovanja. Ptujske ulice in trge bo preplavil sprevod več tisoč karnevalskih mask in tradicionalnih likov, ki bodo pripovedovali zgodbe o preteklosti, prihodnosti in današnjem času. Na pustni torek, 21. februarja, sledi še pokop pusta.

Tradicionalni program

Cerknica spada med naša večja pustna središča, kjer so letos pripravili tradicionalni program, pustne norčije pa začenjajo vedno na debeli četrtek z žaganjem babe. Letos bo žaganje v šotoru pri osnovni šoli v četrtek, 16. februarja, z začetkom ob 16. uri, ko bo na vrsti uradni butalski prevzem oblasti. Ob 19. uri bo v Kulturnem domu Cerknica TV Čohovo, predogled uradnega butalskega TV-programa. Uradni program sledi v petek, 17. februarja. Zvečer bo v šotoru petkova pustna zabava z ansamblom Stil in Tanjo Žagar, v soboto pa bo ob 15. uri otroška pustna maškarada s coprnicami, Butalci in drugimi gosti, med katerimi bo Challe Salle. Zvečer bodo v šotoru igrali Koktelsi in Dejan Dogaja bend.

Liki cerkljanske laufarije.

Na Ptuju bodo pustne dogodke začeli že 2. februarja.

Šoštanjski koši.

Veliki pustni karneval bo letos potekal pod geslom Coprniško zmajevanje, začel pa se bo točno okoli 12.32. Nedeljska pustna zabava se bo začela po končani povorki, ko bodo v mestnem središču zapeli in zaigrali Modrijani. Na pustni torek bodo ponovili TV Čohovo, na pepelnično sredo, 22. februarja, pa sledi še veliki finale cerkniških pustnih dogodkov s pokopom pusta, ki je najstarejša premikajoča se pustna ulična predstava na Slovenskem z ognjeno-mokrim koncem. Pustni pogreb bo potekal od Žajfn'ce do mostu čez Cerkniščico, začel pa se bo ob 16. uri.

Tudi na Bledu

V nedeljo, 19. februarja, bo na Bledu pustni karneval, ki ga organizira JZ Turizem Bled. Osrednja tema oziroma rdeča nit letošnje pustne povorke bo 200. obletnica rojstva Arnolda Riklija, sodelujoča društva pa se lahko odločijo tudi, da sodelujejo na poljubno temo, vendar je pogoj, da je maska skupinska.

Butalski glasbeniki.

»Sodelovanje na pustni povorki pomeni priložnost za druženje in odlično promocijo visoke obletnice rojstva Arnolda Riklija ter predstavitev skupin javnosti,« so sporočili iz Turizma Bled. »Vabimo vas, da motivirate in organizirate skupine in se v čim večjem številu udeležite letošnje riklijanske pustne povorke. Zbor mask bo med 14.00 in 14.30 pri Infrastrukturi Bled, od koder bo povorka nadaljevala pot čez Bledec na Jezersko promenado, kjer se bodo maske prvič predstavile gledalkam in gledalcem, zatem pa sledita druga predstavitev mask na spodnji ploščadi Trgovskega centra Bled ter zabava za otroške in odrasle maske s skupino Calypso.«