Pufkači spet ročno kosili (FOTO)

Pufkači, društvo ljubiteljev stare tehnike iz Ižakovcev v občini Beltinci, so na travniku v zaselku Hrenovice pripravili etnološko prireditev, košnjo trave z ročnimi kosami, kot so to počeli njihovi predniki. Zanimivega dogodka so se udeležili pufkači in ljubitelji iz drugih društev, kot so Polanski Pücki, Društvo Potač iz Gančanov, Društvo stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja iz Beltincev ter kosci iz občine Beltinci.

Podpredsednik Pufkačev Mirko Hirci je bil zadovoljen z udeležbo.

Udeleženci so ob tej priložnosti razstavili tudi starodobno kmetijsko tehniko. Najstarejši traktor je nosil letnico 1948, obračalnik pa 1946. Branko Nedelko, predsednik Pufkačev, in podpredsednik društva Mirko Hirci sta bila zadovoljna z odmevnostjo prireditve, kosci pa so travo po ročni košnji še po starem dali sušit za seno, ki ga bodo pozneje uporabili za krmo živine. Po napornem delu so skupaj sedli za mizo in si privoščili domače dobrote ter belo vino iz lendavskih goric, ki jim ga je podaril Milan Prša iz društva Polanski Pücki. Najstarejši kosec je bil Jože Bobovec iz Gančanov, klepar in serviser starih kos, za orodje je poprijelo tudi nekaj mladih.

Letošnja košnja je bila že 12. po vrsti, prikazali so tudi obračanje pokošene trave z obračalnikom. Kosci so potrebovali primerno obutev, ustrezno pripravljeno, sklepano in nabrušeno koso, pravo držo in znanje, predvsem pravilen zamah. Kot povedo izkušeni, je najboljša košnja zjutraj, ob jutranji rosi, saj kosa takrat bolje reže. Dodali so, da so koscem na travnik sledile žene z jutranjo malico, zlevanko, pečenimi jajčki, domačim rženim kruhom ter zaseko in belo kavo. Medtem ko so možje jedli, so gospodinje razteple pokošene plasti trave z železnimi vilami, da se je trava sušila. Pri košnji so pomagali otroci od osmega leta naprej.