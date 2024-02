Ptujski praznik se zaključuje (FOTO)

Največji ptujski praznik, kurentovanje, ki ga mnogi imenujejo tudi peti letni čas, se počasi bliža h koncu. Zabava, etnografija, zabava in še več zabave najstarejše slovensko mesto postavlja na zemljevid sveta.

»Ma, kakšna Copacabana in karneval v Riu, najlepše je tukaj,« so z odra več kot 1500 otrok v nabiti karnevalski dvorani na tradicionalnem Poli žuru pozdravili Čuki v družbi Ribiča Pepeta, ki zdaj veljajo že za železni repertoar največje otroške zabave daleč naokoli.

Mariborska političarka Lidija Divjak Mirnik in Miro Sarkičevič, ŠOUM in Campus Ptuj, podpirata ljudske običaje in šege.

Ribič Pepe in Čuki so na Polijevem žuru železni repertoar.

»Letos klobasa poli, ki jo je reklamiral tudi Luka Dončić, praznuje okroglih 50 let,« pa so ponosni v ekipi Perutnine Ptuj. Včeraj pozno zvečer so mesto, ki si najbolj privošči zabave, in to vzame dobesedno resno, držali pokonci pozno v noč Mi2, danes pa bo ta čast kot finalistu pripadla Miranu Rudanu in Tarapani.

Jutri zjutraj bo na sporedu mednarodna pustna povorka, ki bo napolnila ptujske ulice z maskami iz vseh koncev sveta, najpomembnejši pa so z Unescom zaščiteni kurenti, ki jih bo okoli tisoč.

Petar Grašo je v družbi Učiteljic kot predskupine napolnil Campus do zadnjega kotička.