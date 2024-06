Prvi slovenski predsednik vlade brez dlake na jeziku: To kaže na slabo vladanje

Člani prve demokratično izvoljene slovenske vlade so se danes v Ljubljani zbrali na tradicionalnem srečanju. Tedanji premier Lojze Peterle je v izjavi za medije pred začetkom srečanja ocenil, da je bilo v politični kulturi nekoč več dialoga, kulture in spoštovanja različnih političnih pogledov, česar zdaj v politiki manjka.

Slovenija v zadnjih 33 letih gotovo ne bi prehodila poti, ki jo je, če si ne bi zagotovila državnosti, ki jo je postavila na politični zemljevid sveta, je prepričan Peterle. Po njegovem mnenju je država prva leta zelo hitro napredovala, potem pa so se začeli procesi, ki nas danes ustavljajo.

»Trdim, da je pod črto pozitiven rezultat, ni mi pa všeč dinamika razvoja, v kateri očitno zaostajamo. Ni mi všeč, da Evrope nismo doživeli navznoter. Če bi želeli biti evropski, bi moralo biti doma manj polarizacije, več spoštovanja, več smisla za skupno dobro,« je prepričan.

Sprašuje se, kdo danes v Sloveniji ne stavka

Hkrati je ocenil, da slike, ki jo v slovenski družbi gledamo zdaj, še ni bilo. »Jaz si ne predstavljam, kaj bi poslušal in gledal, če bi v naši vladi stavkali zdravniki, administrativni delavci, policisti in vojaki. Skratka, se vprašam, kdo danes v Sloveniji ne stavka. To kaže na slabo stanje, tudi na slabo vladanje,« je dejal.

Priznal je, da ga zelo skrbi slabšanje okvirnih pogojev za gospodarjenje. »Mislim, da glavna politika naše vlade ne bi smela biti dvigati davke, ampak skrbeti za pogoje, ki bi dali krila slovenskemu gospodarstvu,« je ocenil.

Prepričan je, da je v času Demosove vlade k boljši politični kulturi prispevalo tudi dejstvo, da tretjina ministrov niso bili člani stranke, ampak so bili celo ljudje iz opozicije oziroma naslednice nekdanje partije, ki so vsi podprli skupni program. Takrat so dokazali, da je najpomembnejša ideja skupnega, meni Peterle.

Prvo vlado oblikovala koalicija Demos

Člani prve vlade so postali ministri po tistem, ko je junija 1991 začel veljati zakon o organizaciji in delovnem področju republiške uprave. Pred tem so bili republiški sekretarji.

Prvo vlado po prvih večstrankarskih volitvah, takrat še v okviru nekdanje Jugoslavije, je leta 1990 oblikovala koalicija Demos oziroma predsednik vlade Peterle iz vrst Slovenskih krščanskih demokratov.

Ti so skupaj s Slovensko demokratično zvezo, Socialdemokratsko stranko Slovenije, Slovensko kmečko zvezo, Slovensko obrtniško stranko in Zelenimi Slovenije sestavljali koalicijo Demos pod vodstvom Jožeta Pučnika iz Socialdemokratske stranke Slovenije. Peterletovi vladi je bila 22. aprila 1992 izglasovana nezaupnica. 14. maja je bila potrjena prva vlada Janeza Drnovška iz stranke LDS.